Eccellenza, girone B: tra Arcella e Liventina zero gol e poche emozioni

Senza gol e senza nulla di fatto. Così si può riassumere la gara tra Arcella e Liventina, valida per la quattordicesima giornata del girone B del campionato Eccellenza. Ai punti meglio l'Arcella, se non altro per averci provato di più nelle idee e nelle occasioni. Il Liventina con difesa e attenzione non perde e si mantiene a diretto contatto con le squadre che la precedono in classifica, Spinea e Limana Cavarzano.

La squadra di Fonti nel primo quarto d’ora parte con curiosità in avanti: al 15′ ci prova Rossi con il mancino, ma il suo tiro viene deviato. La Liventina esce a metà frazione è pericolosissima con Akowuah sugli sviluppi di un angolo. Nella partita a scacchi del Parrocchiale di Arcella, le incursioni di Zavan sono interessanti, ma non portano a veri e propri pericoli alla porta della Liventina. Nella ripresa, i veneziani ci provano con Bergamo e Sartori, senza troppa fortuna e poi è tanto Arcella. Tamponi, Mangieri, Vidor e Stangherlin si creano delle buone chance, ma la difesa del Liventina oggi è in stato di grazia. Finisce 0 a 0, per l'Arcella su giovedi 8 dicembre, quando nel padovano arriva il Limana Cavarzano, per un altro scontro salvezza di vitale importanza per il cammino stagionale.