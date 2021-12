Eccellenza, girone B, Arcella: mister Tentoni "Ai miei ragazzi faccio un plauso perché onorano sempre la maglia ogni domenica"

Le dichiarazioni post partita del tecnico dell'Arcella, Davide Tentoni, nel post match contro il Borgoricco Campetra:

"Sotto certi aspetti era la partita che mi aspettavo. Abbiamo incontrato una squadra che fa del furore agonistico e dell'ostruzionismo la qualità migliore. Avevamo preparato questa gara per non cadere nella trappola di alcune situazioni e sfruttare le nostre armi migliori. Siamo andati a corrente alternata, anche se le due-tre migliori occasioni della partita le abbiamo avute noi. Turea nel primo tempo, il colpo di testa di Rampazzo sul palo, mi dicono il rigore non dato su Pistolato. Mi aspettavo una gara maschia, dai toni agonistici elevati, così è stata. Non c'è stato molto spettacolo ed ho detto ai ragazzi che noi siamo lassù, ma abbiamo tanti margini di miglioramento. Dobbiamo saper leggere le situazioni, dovevamo capire che l'inferiorità numerica doveva essere sfruttata in maniera diversa. Gli aspetti positivi sono che abbiamo un'identità legata alla prestazione e l'atteggiamento giusto, continuità di risultati, non abbiamo preso gol, non è che si possano vincere sempre tutte le partite. C'è del rammarico per questo pareggio perché sono consapevoli che con alcune letture diverse si poteva fare qualcosa di diverso ed è un rammarico che mi piace, perché vuol dire che la squadra ci tiene. Contro il Borgoricco solo un episodio poteva sbloccare la gara. Siamo due squadre ben messe in campo, con una bella fase difensiva. Ad un certo punto ho cercato la palle "sporca" e abbiamo cercato di vincerla in ogni maniera. Ai miei ragazzi faccio un plauso perchè onorano sempre la maglia ogni domenica. Mi piacerebbe fare una grande prestazione domenica prossima contro la Robeganese. Per me prima di tutto è importante la prestazione e l'atteggiamento. Devo valutare le condizioni fisiche di alcuni giocatori acciaccati. Andiamo ad affrontare un'altra gara sporca, perché queste squadre devono salvarsi e vogliono sempre fare punti. Umilità e mentalità saranno fondamentali. Martedì riprenderemo con la solita serenità, lucidità, entusiasmo. Prepariamo l'ultima gara del girone d'andata che potrebbe vederci campioni di inverno con un risultato positivo. Un piccolo obiettivo che può dare soddisfazione al lavoro che facciamo ogni settimana e soprattutto ai ragazzi"