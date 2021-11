Eccellenza, girone B, Arcella: mister Tentoni "Autostima, fiducia e umiltà per ripartire"

Le dichiarazioni post partita del tecnico dell'Arcella, Davide Tentoni nel post match contro l'Arcella:

"Nel primo tempo è successo quello che può capitare nel calcio. Abbiamo affrontato una squadra importante e forte, indubbio. Non abbiamo approcciato la prima frazione a dovere. È mancato l'aspetto nervoso, agonistico, fisico e diciamo che il primo gol ci ha un po' tagliato le gambe. Onore e merito al Giorgione, perché hanno fatto un bellissimo primo tempo con giocatori di grande qualità. Quello che ho chiesto ai miei a fine primo tempo è di affrontare questo primo momento di difficoltà dell'annata senza sbragare. Devo dire che l'hanno fatto e anzi, nel secondo tempo, oltre al gol, con l'occasione di Vecchiato se andiamo sul tre a due diventa un'altra partita con ancora 25 minuti da giocare. Con i "se" e con i "ma" non si va da nessuna parte, per cui prendiamo atto di questa sconfitta. Meritata per quello che si è visto in campo, però l'Arcella non ha questa dimensione così diversa dal Giorgione a patto che lavori e sviluppi una mentalità coesa per portarci a fare il campionato che stiamo facendo. Ci lecchiamo le ferite e martedì riprendiamo con grande serenità. Il cruccio del mio prepartita era se partire o meno i brevilinei. Poi ho detto di giocarmeli nel secondo tempo, sperando in un calo del Giorgione che aveva giocato mercoledì in Coppa Italia, quest'arma volevo giocarmela nella ripresa, ma non con un risultato del genere. I giovani sono entrati molto bene, mi dispiace per Cherif perché è un giocatore che quando sta bene è importante, come tutti. Bressan ha fatto un grandissimo ingresso in campo come mentalità, piglio e approccio, gli faccio i complimenti. I tre ingredienti per ripartire sono l'autostima, la fiducia e l'umiltà. L'autostima perché questo gruppo deve essere consapevole, l'ho detto anche ai ragazzi a fine match, che quando tutti siamo sul pezzo, concentrati e cattivi nasce la prestazione e il risultato. L'umilità ci deve contraddistinguere, altrimenti non si va da nessuna parte e la fiducia dei propri mezzi e la serenità che sono dettate dal lavoro, dal fatto che stiamo bene insieme e che il calcio è anche questo. Era da mesi che non perdavamo. Il sapore è un po' nuovo per noi, che non ci piace e che vogliamo smaltire il prima possibile."