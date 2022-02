Eccellenza, girone B, Arcella-Pozzonovo: Tessari fa sognare, il primato è ancora bianconero

L'Arcella mantiene la testa della classifica al termine di una gara ostica, per non dire agnostica, contro un coraggioso Pozzonovo. Decide una prodezza di Tessari al tramonto del primo tempo, ideatore e realizzatore di un gol anche solo impensabile per un giocatore normale. La sua rete permette all'Arcella di ripartire al meglio dopo la pesante sconfitta di Bassano

LA CRONACA

Memore dell'andata, Tentoni mette subito in campo l'artiglieria pesante, con Cvetokivc ariete centrale, supportato ai lati da Cherif e Calgaro. Gli ospiti rispolverano Gallo nell'atipico ruolo della mezz'ala sinistra, dando fiducia a Rizzieri, Franchin e Birolo in avanti. Proprio il Pozzonovo approccia meglio la gara e al 6' va vicino al vantaggio. Corner di Gallo e di testa sul primo palo Artuso la spizza quel tanto che basta per chiamare al primo intervento di giornata Berto. L'Arcella cerca di fare possesso, ma le verticalizzazioni verso le punte sono spesso imprecise Le urla di mister Tentoni si sentono fino agli spalti occupati da una nutrita pattuglia di supporter del Pozzonovo. Al 16' bella combinazione sull'asse destro tra Boscain, Degan e Franchin, finalizzata poi da Degan, ma il tiro è centrale, parato facile da Berto. Timidi segnali dell'Arcella con una pretenziosa conclusione di Cvetkovic da poco oltre la linea di metà campo, con la sfera ampiamente a lato. Sempre Pozzonovo pericoloso su palla ferma con Artuso che va a colpire di testa sul primo palo, costringendo all'intervento di puro istinto Berto. L'Arcella risponde al 23' con una bella azione manovrata, ma conclusa malamente da Calgaro, che disturba colpendo in anticipo di testa, la frustrata da ottima posizione di Cvetkovic. Proprio quest'ultimo al 27', al limite dell'area piccola, viene cinturato da Dario. Per Zampieri non ci sono gli estremi per il rigore. Nella dinamica dell'azione Cvetkovic accentua un po' la caduta, ma al tempo stesso Dario si aiuta con le mani per non far raggiungere il pallone al classe 1985. Decisione che lascia dei dubbi. E pochi minuti dopo viene espulso dalla panchina uno degli assistenti di mister Tentoni dell'Arcella. La gara è molto nervosa, questo è innegabile. Tentoni verso la mezz'ora cambia posizione a Cherif, mettendolo a ridosso delle punte. La mossa è intelligente e mette in crisi le uscite sui giocatori offensivi dell'Arcella. Ancora calci da fermo protagonisti, questa volta per l'Arcella. Dalla trequarti destra Tessari scodella in mezzo e Cvetkovic colpisce di testa in anticipo su Dario. Sfera a lato, ma buon break dei bianconeri che dopo lo spavento di Artuso hanno iniziato a prendere campo. Sul lato ospite Gallo ogni volta che tocca il pallone dà la sensazione di poter creare qualcosa di importante per i suoi. Sul filo dell'equilibrio serve una giocata pazzesca per sbloccarla e la compie Tessari, forse il migliore dei suoi nel primo tempo. Azione di alleggerimento tra Dario e Vanzato, quest'ultimo rinvia rasoterra verso la linea laterale destra all'altezza della metà campo dell'Arcella dove è appostato Tessari, che di prima non ci pensa due volte e fa partire un destro mortifero che si infila all'incrocio alle spalle di Vanzato. Un autentico eurogol per il numero 4 bianconero, che anche all'andata aveva punito il Pozzonovo. Libero mentalmente l'Arcella vola. Al 48' in pieno recupero, Cherif spara addosso a Vanzato da due passi, ma sul proseguo dell'azione, Degan passa all'indietro per Vanzato che la raccoglie di mano. Punizione a due in area per l'Arcella su cui Vanzato si esalta respingendo la prima volta su Calgaro e poi su Ballarin. Il terzo tentativo di Cherif si perde alto sopra la traversa. All'intervallo è vantaggio dell'Arcella, ma il match è in grande equilibrio.

Due cambi al rientro in campo per l'Arcella, con l'impalpabile Fornasaro sostituito da Carraro e il poco servito Cvetkovic per bomber Rampazzo. Mister Cavazzana conferma i suoi e al 48' gli ospiti vanno vicini al pareggio con Rizzieri, che per poco non sfrutta un'indecisione in uscita di Berto. Sul capovolgimento di fronte Artuso chiude provvidenzialmente in diagonale al limite su Calgaro, dopo un bel lavoro sulla sinistra di Cherif. Azione avvolgente del Pozzonovo al 52', con il cross di Gallo deviato da Boscaro che bacia il palo, ma il direttore di gara interrompe il gioco per un fallo su Varnier. Rampazzo al limite con un bel rasoterra segnala la sua presenza in campo, ma Vanzato questa volta è attento. Gli ospiti premono, come al 60' con i neo entrati Gherardo e Cortella in sfondamento e infine Gallo alla conclusione, alta sopra la traversa. Gli spazi iniziano ad esserci e su questi ultimi l'Arcella pasteggia in velocità, come al 64' quando Tessari conduce la palla per 30 metri sulla destra, prima di scodellare al centro per Calgaro che ciccandola fa un assist involontario per l'inserimento di Toso. La sua conclusione è ampiamente alta. L'Arcella con l'ingresso di Scarpa ha acquisito imprevedibilità e ultimo passaggio. Rampazzo al 66' è smarcato davanti a Vanzato proprio dal classe 2003 sopracitato, ma Dario rimedia in corner. Un minuto dopo ancora Rampazzo alla conclusione dal limite non trova lo specchio. A quindici dalla fine Cavazzana si gioca il tutto per tutto, sacrificando Vanzato, per questioni di fuoriquota, per mettere ancora più peso in avanti con Cazzadore, indietreggiando terzino destro Gherardo, di professione esterno offensivo. Il match è spezzettato, Cortella su punizione dai 25 metri prova a pareggiare i conti, ma la palla è alta sopra l'incrocio. Ancora Cortella su punizione fa venire più di un brivido ai tifosi di casa, ma il pallone balla in area di rigore senza nessuna deviazione vincente ospite.

Ecco il tabellino della partita odierna:

ARCELLA PADOVA: Berto; Toso, Boscaro, Ballarin, Varnier; Pistolato (89' Fanton), Tessari (80' Scarpa), Fornasaro (46' Carraro); Cherif (61' Bressan), Cvetkovic (46' Rampazzo), Calgaro. A disposizione: Pranovi, Fanton, Carraro, Bressan, Scarpa, Berini, Frison, Bazzalo, Rampazzo. Allenatore: Davide Tentoni

POZZONOVO: Vanzato (74' Xhani); Dario, Boscain (74' Cazzadore), Di Bari, Pavan, Artuso, Rizzieri, Degan, Franchin (57' Gherardo), Gallo, Birolo (57' Cortella). A disposizione: Xhani, Businarolo, Natalicchio, Salvan, Gherardo, Targa, Thompson, Cazzadore, Cortella. Allenatore: Nicola Cavazzana

Arbitro: Zampieri di Rovigo (Rossetto-Carraretto)

Reti: 42' Tessari

Ammoniti: Boscaro, Artuso, Rampazzo, Scarpa