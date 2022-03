Eccellenza, girone B: Arcella, che occasione persa! Buon punto per la Robeganese

Una grande occasione persa. Così si può riassumere il pomeriggio dell'Arcella, nel turno infrasettimanale casalingo contro la Robeganese Fulgor Salzano. Pareggio per 1 a 1 e solo un punto rosicchiato alla capolista Giorgione caduta ad Albignasego. Un vero peccato per i bianconeri, che buttano via un tempo, il primo, e giocano molto bene nella ripresa. Mister Tentoni nei prossimi giorni avrà di che catechizzare i ragazzi, sperando che i suoi ripartano con il medesimo ritmo domenica nel derby casalingo con il San Giorgio in Bosco. Per i veneziani questo punto è grasso che cola, anche in vista del secondo impegno proibitivo, sulla carta, di domenica, a Castelfranco contro il Giorgione.

LA CRONACA

Il match si combatte soprattutto in mezzo al campo nella prima mezz'ora ed è dominato dall'importanza della posta in palio. I veneziani ci provano il giusto e tanto basta per passare alla mezz'ora su calcio di rigore. Carraro entra in collisione su Vianello in area di rigore. Per Cestaro Sedona tanto basta per accordare il rigore. Ferrarese insacca dal dischetto, tra le polemiche del pubblico di casa. Il primo tempo è tutto qui, ma nella ripresa Tentoni ribalta la squadra con ben tre cambi e la strigliata dell'intervallo porta i risultati sperati. I padovani pareggiano al 54' con Boscaro, dopo che quattro minuti prima sempre il capitano bianconero aveva costretto Corasiniti alla parata del giorno. I bianconeri insistono maggiormente nella ripresa e al 61', con lo scatenato Cherif, che colpisce di tacco e la palla sibila il palo. Al 75' Calgaro da sinistra scodella per Bellemo che fa da sponda per Rampazzo, ma quest'ultimo per centimetri non arriva sulla sfera. Sempre Calgaro, quattro minuti dopo, va vicino al raddoppio con un tiro cross su cui Corasiniti si conferma in giornata di grazia e si ripete, nella medesima azione, su Cherif. Al netto della mole di occasioni per i padroni di casa, per poco non scatta la beffa. I veneziani hanno a disposizione un paio di contropiedi su cui Berto si dimostra attento e tiene sul pareggio la gara. Ultimo sussulto, punizione di Calgaro al 95'. Pallone sul fondo e gara da mettere in archivio per entrambe.

Ecco il tabellino della gara al parrocchiale di Arcella:

ARCELLA: Berto, Toso, Paccagnella (1′ st Fanton), Tessari (14′ st Rampazzo), Ballarin, Boscaro, Carraro (1′ st Guerriero), Fornasaro (1′ st Bellemo), Bressan (24′ st Scarpa), Calgaro, Cherif. A disposizione: Pranovi, varnier, Berini, Martini. Allenatore: Tentoni

ROBEGANESE: Corasaniti, Zamengo, Tagliapietra, Giacomin (41′ st Cecchinato), Yarboye (18′ st Ginocchi), Bonotto, De Polo, Vianello (27′ st Bezze), Nezha (31′ st Tobaldo), Lima, Ferrarese (12′ st Sartori). A disposizione: Meneghetti, Pesce, Centenaro, Sartor. Allenatore: Soncin

Arbitro: Cestaro Sedona di Treviso

Reti: 31′ rig. Ferrarese, 54' Boscaro

Ammoniti: Toso, Paccagnella, Sartori, Tagliapietra e De Polo

Recupero 2′ e 5′