Eccellenza, girone B: l'Arcella riparte, San Giorgio in Bosco ko

Squadra in casa San Giorgio In Bosco

Dopo l'eliminazione in Coppa Italia e due pareggi consecutivi, l'Arcella di mister Tentoni torna a vincere e convincere. Nella quinta giornata di campionato, basta una rete di Rampazzo al 51' per portare a casa i tre punti in quel di San Giorgio in Bosco.

La Cronaca

Nel primo tempo subito uno spavento per la compagine cittadina, con Simoni ad andare vicino al vantaggio. Mister Tentoni si sgola e l'Arcella cerca subito di prendere in mano il controllo della squadra. Ecco il colpo di testa di Paccagnella al 10', la conclusione di Calgaro al 12' e il tiro alto di Vecchiato al 13'. Stocco, del San Giorgio in Bosco, verso la mezz'ora ravviva la gara, ma è Calgaro a colpire la traversa su punizione in chiusura di tempo.

Nella ripresa il gol che decide il match. Calgaro prolunga un pallone sul quale si getta Rampazzo, che tiene bene sul contrasto e batte il portiere con un preciso destro. Quarto gol in stagione per il bomber dell'Arcella. Il San Giorgio in Bosco è tutto nel gol annullato in Yara, giustamente, nel finale. Prima l'Arcella va vicino al raddoppio con Toso, sempre su assist di Calgaro.

Gli uomini di Tentoni risalgono al secondo posto a 11 punti e mantengono l'imbattibilità in campionato con tre vittorie e due pareggi.