Eccellenza, girone B: l'Arcella ritrova la vittoria, niente da fare per il San Giorgio in Bosco

Nel derby contro il San Giorgio in Bosco, valido per la diciottesima giornata del campionato, l'Arcella ritrova gioco e tre punti con un secco 2 a 0. Calgaro man of the match, ma soprattutto i padovani restano ad un punto dal Giorgione capolista. Sarà un duello appassionato fino all'ultima giornata e probabilmente ultimo secondo di questa stagione.

LA CRONACA

Gara equilibrata fino alla rete di Bressan. Al 4' Toso reclama un rigore, mentre tra l'8' e il 12' Berto deve smanacciare un paio di acuti degli ospiti. Gol annullato al 17' a Bellemo, mentre al 25' Calgaro si conquista una punizione e la conseguente conclusione costringe Gallo al miracolo. Il gol di Bressan è meritato ed arriva su pregevole assistenza di Tessari. Dopo l'intervallo l'Arcella dimostra il motivo per cui si trova seconda in classifica e chiude la gara. Lancio lungo per Calgaro che non ci pensa due volte e colpisce al volo un pallone che si infila sotto la traversa dell'esterrefatto Gallo. Siamo al 50'. I restanti minuti sono un esercizio di stile per l’Arcella che sfiora il tris al 65' con Calgaro. Solo palo per lui. C'è gloria anche per Berto all'82', quando si esalta e devia in angolo un bel tiro dalla distanza di Stocco.

Ecco il tabellino della gara del parrochiale dell'Arcella:

ARCELLA: Berto, Toso, Fanton, Tessari (12′ st Cherif), Ballarin, Boscaro, Carraro (42′ st Scarpa), Bellemo (42′ st Pistolato), Rampazzo (33′ st Berini), Calgaro, Bressan (24′ st Fornasaro). A disposizione: Pranovi, Varnier, Martini, Turea. Allenatore: Tentoni

S. GIORGIO IN BOSCO: Gallo (40′ pt Causin), Rossi (30′ pt Sicari, 11′ st Gerotto), Fior, Velardi (24′ st Rode), Burbello, Vigo, Tonin, Stocco, Simoni (33′ st Furlan), Carollo, Xausa. A disposizione: Antonello, Callegaro, Dal Molin, Yara. Allenatore: Sandri

Arbitro: Bellingardo di Chioggia

Reti: 33′ Bressan, 50' Calgaro

Ammoniti Rampazzo, Rossi, Carollo