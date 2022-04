Eccellenza, girone B: l'Arcella non molla, quattro reti allo Scardovari

L’Arcella si rialza e non si arrende, mantenendo il secondo posto in classifica liquidando con poche difficoltà il fanalino di coda dello Scardovari nella 22°giornata del campionato Eccellenza girone B. Partita mai in discussione per i padovani, capaci di segnare quattro reti nel primo tempo e di archiviare la pratica rodigina senza grossi patemi d'animo. Le gare per accorciare sul Giorgione capoclassifica sono sempre meno, ma lo spirito è finalmente quello giusto. Il duello per la seconda piazza con la United Borgoricco Campetra è appena all'inizio.

LA CRONACA

Berto dopo due minuti si esalta su Bernardes. È la sveglia per l'Arcella. Al 3' Cvetkovic manda Cherif in rete e sblocca la gara per i bianconeri. L'Arcella gioca con le ali ai piedi e in contropiede trova il raddoppio. Calgaro si invola sulla sinistra, converge sul destro e fa esplodere di gioia il Parrocchiale di Arcella. Bernardes accorcia le distanze dei suoi, con un rasoterra sul primo palo. Cherif è indiavolato e al 39' si procura un penalty. Dal dischetto Cvetkovic si fa ipnotizzare dagli 11 metri, ma sulla ribattuta arriva il 3 a 1. E non è finita qui. Al secondo minuto di recupero, Calgaro viene steso da Vidali e dal dischetto proprio il numero 10 dell'Arcella sigla la sua personale doppietta. Si riparte sul 4 a 1 e ci sarebbe l'occasione giusta per la manita, con un colpo testa di Ballarin. Bullo al 64' rende più viva la gara trovando il 4 a 2, ma è solo un lampo, perché Cvetkovic e Rampazzo sfiorano la quinta rete senza successo.