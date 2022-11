Eccellenza, girone B: l'Arcella doma lo Spiena, ora è terzultimo posto in classifica

L’Arcella torna al successo, batte 2-0 lo Spinea e conferma il buon momento in casa: terza vittoria stagionale per i bianconeri, che conducono una gara accorta in difesa, bravi a soffrire e a concretizzare in avanti le occasioni create. Un clean sheet che fa ben sperare per il futuro. Da qui al 18 dicembre ci sono ben cinque partite a disposizione per i bianconeri per provare a risalire la corrente. I motivi per essere ottimisti ci sono tutti.

L'Arcella, nonostante il pesante ritardo in classifica, è una squadra ricca di giocatori di talento, che stanno trovando il proprio posto in categoria. Vidor su tutti, ma anche Lovato, Lorenzo Rossi, Stangherlin sono uomini di valore e qualità. Proprio Stangherlin è l'autore della seconda rete odierna dell'Arcella, con un bell'inserimento sul secondo palo dopo la spizzata di Varnier su azione da palla da fermo. Di Mangieri, al 6', la rete apri partita. Per l'italo argentino è il quarto centro in questo campionato.

Contro il grande ex Cherif e il temibile Petrilli, la difesa comandata da Pistolato e Varnier ha corso pochi pericoli. Altra buona nuova di giornata. Ora l'obiettivo è trovare continuità, magari già dalla prossima sfida in trasferta contro la Piovese, in un derby dalla posta in palio veramente alta.

Questo il tabellino della gara in Arcella:

ARCELLA-SPINEA 2-0



ARCELLA: Berto, Toso, Tagliapietra, Lovato (13′ st Zavan), Pistolato, Varnier, Maritan, Vidor, Stangherlin (29′ st Sartore), Mangieri, L. Rossi (39′ st Teodoro). A disposizione: T. Rossi, Bettonte, Danielli, Menato, Salvatore, Bressan. Allenatore: Fonti.



SPINEA: Basso, Marzocchi, De Grandi (9′ st Bezze), Vecchiato, Compagno, Busatto, Numi (13′ st Abubakar), Beniamin (22′ st Soligo), Pozzebon, Petrilli, Cherif. A disposizione: Gavagnin, Donè, Boni, Lazzari, Zamengo, Ricciato. Allenatore: Centurioni.



Arbitro: Martucci di Verona



Reti: 6′ pt Mangieri, 21′ st Stangherlin.



Note: ammoniti Vidor, Petrilli e Zavan. Calci d’angolo 3-6. Recupero 2′ e 4′