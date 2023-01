Eccellenza, girone B: Arcella, super rimonta a Sandonà, alla fine è 3-3

Come all'andata, meglio dell'andata. Questa volta l'Arcella segna tre gol, ma bastano e avanzano per un meritatissimo pareggio sul campo dell'ostico Sandonà, nella 21°giornata del campionato Eccellenza girone B. Un punto dal sapore agrodolce, perché se è vero che la squadra di Davanza è superiore a livello tecnico, i ragazzi di Fonti sino all'85' erano avanti 3 a 2. Le sensazioni di questo 3 a 3 restano positive, con la zona salvezza per l'Arcella ora distante 5 punti.

Botta e risposta, continuto ed incessante. Il Sandonà passa al 4' con Fortunato su calcio di rigore, ma all'11' l'ex Mestrino Rubano Tamponi pareggia i conti con una bella frustata di testa su cross del solito e imprendibile Plamadeala. Nel primo tempo non succede altro, anche se l'Arcella copre il campo con attenzione, senza lasciare spazio alle iniziative avversarie. Ancora un avvio di tempo sciagurato per l'Arcella e un altro rigore causato, questa volta da Boscaro, permette al Sandonà di rimettere la testa avanti con il solito Fortunato. Berto sale in cattedra su Pasqual e Guzzini e al 77' c'è il pareggio padovano con l'autogol di Uliari. I bianconeri ci credono e sette minuti dopo mettono la freccia. Mangieri si traveste da Messi e dopo avere saltato tre avversari come birilli, trova l'incredibile 2-3. Tutto finito? Macchè! Un minuto dopo Fortunato su calcio da fermo costringe Berto al miracolo, ma sulla respinta il più rapido di tutti a toccare il pallone è De Stefani per il definitivo 3 a 3.

Questo il tabellino della gara di Sandonà:

SANDONA’-ARCELLA 3-3

?Reti: 4′ pt rigore Fortunato, 11′ pt Tamponi, 1′ st rigore Fortunato, 32′ st autorete Uliari, 39′ st Mangieri, 40′ st De Stefani



SANDONA’: Enzo, Momentè, Guizzini, Uliari, Fortunato, Abcha, De Stefani, Scroccaro, Pasqual (25′ st Telesi, 45′ st Susanna), Carli, Gashi. A disposizione: Piccolo, Craciun, Crescente, Facco, Manente, Germati, Albis. Allenatore: Davanzo.



ARCELLA: Berto, Toso (16′ st Maritan), Rubin, Boscaro, Pistolato, Varnier, Plamadeala (29′ st Stangherlin), Bettonte (16′ st Zavan), Tamponi, Mangieri, L. Rossi (32′ st Vidor). A disposizione: T. Rossi, Lovato, Teodoro, Danielli, Menato. Allenatore: Fonti.



Arbitro: Gallo di Mestre.



Note: ammoniti Pasqual, Berto, Boscaro e Tamponi.