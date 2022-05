Eccellenza, girone B: Arcella, dopo 4 anni Tentoni esonerato

Finisce dopo 4 anni, e tante soddisfazioni reciproche, l'esperienza dell'ex giocatore del Padova, Davide Tentoni, e l'Arcella. Nel comunicato apparso sul sito ufficiale della terza classificata del campionato Eccellenza girone B, si può leggere:

"L’Unione Sportiva Arcella comunica che si è svolta una riunione societaria, alla presenza in videocollegamento del Presidente, Gabriele Favero, del direttore sportivo, Massimo Ceccato, e dell’allenatore della Prima Squadra bianconera, Davide Tentoni. L’occasione ha permesso ai vertici societari di tirare un bilancio della stagione sportiva appena conclusa, e di condividere, nel complesso di una stagione chiusa al terzo posto nel campionato di Eccellenza, la soddisfazione di un risultato sicuramente soddisfacente per il club, capace per il secondo anno consecutivo di issarsi sul terzo gradino del podio, e ancora una volta di fregiarsi di un campionato condotto sempre ai vertici, per lunghi tratti della stagione anche al primo posto della classifica. Nell’occasione, di comune accordo, con una stretta di mano cordiale e serena, si è deciso di interrompere il rapporto che ha sin qui legato l’allenatore della prima squadra, Davide Tentoni, al club dell’U.S. Arcella. Sono stati quattro anni intensi, belli, carichi di emozione e di entusiasmi. Mister Tentoni è stato, per questa squadra, un condottiero sempre presente, costante e dedicato, che ha creato gruppi di lavoro importanti, ha saputo plasmare squadre e giocatori, con un impegno, una professionalità e una disponibilità che gli saranno per sempre riconosciute. Nei primi quattro anni dell’Arcella nel torneo di Eccellenza, ha saputo guidare ragazzi che hanno sempre portato in alto questi colori, con orgoglio e passione, oltre che con indubbi risultati. Per questo, la Società, a cominciare dal Presidente Favero, rivolge a Davide il ringraziamento sentito per quanto fatto sin qui con questi colori, e il più caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera. Le strade si separano, ma mister Tentoni rimarrà sempre il benvenuto, nella casa dell’Unione Sportiva Arcella!"