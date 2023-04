Eccellenza, girone B: Arcella, le ultime in vista del primo atto playout

In attesa di capire cosa succederà nel girone A, con il recupero tra Academy Plateola e Clivense di domani al Gabbiano di Campodarsego a partire dalle ore 15.30 e il penultimo turno di campionato nell'infrasettimanale di mercoledì 3 maggio, nel raggruppamento B è tempo di scendere in campo. L'Arcella si gioca il primo round dei playout contro i trevigiani dell'Eclisse Carenipievigina. Appuntamento domenica 30 aprile alle ore 15.30 sul campo di Via Bressan.

Tutto in 180', tutto ancora in bilico, con la squadra di Fonti chiamata a completare l'opera mantenendo la categoria Eccellenza in due gare dal forte impatto tecnico ed emotivo. Lo dovrà fare partendo da sfavorita perché i padovani, dopo un avvio di campionato al dir poco disastroso e una rimonta faticosa nel girone di ritorno, hanno raggiunto solo il sedicesimo posto in classifica, che significa essere obbligati a vincere almeno una delle due partite in programma nei prossimi 7 giorni. Poco spazio per calcoli o altro. L'Arcella deve vincere e lo dovrà fare senza il suo jolly difensivo, nonché leader spirituale della squadra, Pistolato, infortunatosi nell'ultima gara della regular season. Leonardo Rossi, Mangieri, Tagliapietra e Plamadeala gli uomini su cui i tifosi bianconeri poggiano le speranze di permanenza. Ricordiamo che il regolamento prevede che al termine delle gare di andata e ritorno, in caso di parità di gol si vada va ai supplementari, ma se la parità persiste anche dopo i 120' si salva la squadra meglio classificata, ovvero l’Eclisse Carenipievigina.