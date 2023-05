Eccellenza, girone B: Arcella, le ultime in vista del secondo atto playout

Domenica senza appello. Dopo la sconfitta dell'andata in casa, l'Arcella deve vincere con due gol di scarto il ritorno dei playout contro i trevigiani dell'Eclisse Carenipievigina per disputare il campionato Eccellenza anche l'anno prossimo. Appuntamento domenica 7 maggio alle ore 16:30 al D'Agostin al Pieve di Soligo.

Non sarà facile contro la squadra di mister Ferro, ma in questa stagione i bianconeri hanno dimostrato di essere in grado di qualsiasi impresa. Ancora di più, visto che a disposizione dei padovani c'è un solo risultato a disposizione: la vittoria. Sulle spalle di Leonardo Rossi, Mangieri, Tagliapietra e Plamadeala le speranze salvezza dell'Arcella, con capitan Pistolato che sta cercando di forzare il recupero in vista di domenica pomeriggio, per una gara da dentro o fuori, senza appello.