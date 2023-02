Eccellenza, girone B: United Borgoricco Campetra il derby è tuo! Arcella spazzata via senza appello

La United Borgoricco Campetra è una tempesta perfetta che si abbatte sul campo del malcapitato Arcella e spazza via la squadra di Fonti con un netto 3 a 0, nel derby della 25esima giornata di campionato. Arcella troppo brutto per essere vero, United Borgoricco Campetra famelica e vogliosa di riscatto dopo l'inopinata e solita sconfitta nel turno infrasettimanale contro la Liventina. Gli uomini di Bertan tornano a due punti dalla vetta confermandosi il migliore attacco del girone, con ben 62 gol in 26 partite. Male, malissimo l'Arcella, sempre distante 4 punti dalla zona sicurezza e decisamente sottotono rispetto la vittoriosa trasferta di mercoledì scorso contro l'Opitergina. Partenza bruciante dei rossobiancoblu, che al 14’ sbloccano il risultato su schema da rimessa laterale: gittata lunga per la «spizzata» di Scappin, inserimento micidiale di Sartori e rasoiata imprendibile che gonfia la rete. Il vantaggio galvanizza gli ospiti, che già prima del riposo vanno ad un passo dal raddoppio con una staffilata di bomber Cappella disinnescata da un monumentale Berto e con un paio di buone opportunità di Torregrossa. Arcella mai pervenuto e lo 0-2 arriva al 65’ proprio con quest’ultimo, abile nell'ubriacare capitan Boscaro e trovare l’angolo giusto con una precisa rasoiata di destro.

L’Arcella apparecchia una reazione riversandosi in avanti, ma Regazzo - su assist di Cappella - gela il pubblico del parrochiale del quartiere patavino con il meritato tris.

Questo il tabellino della gara:



ARCELLA-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 0-3

ARCELLA: Berto, Toso, Rubin, Boscaro, Pistolato, Tagliapietra (33’ s.t. Menato), Zavan (8’ s.t. Varnier), Bettonte (8’ s.t. Loum), Plamadeala (27’ s.t. Tamponi), Mangieri, Luca Rossi (39’ s.t. Vidor). A disp. Tommaso Rossi, Maritan, Lovato, Teodoro. All. Gianfranco Fonti.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Girardi (24’ s.t. Galliot), Oprean, Vasic, Scappin (36’ s.t. Rumiz), Antonello, Torregrossa (33’ s.t. Volpato), Sartori (28’ s.t. Regazzo), Cappella, Chinellato, Tescaro (12’ s.t. Marangoni). A disp. Niero, Sessi, Cren, Dal Toso. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Santeramo di Monza.

RETI: 13’ p.t. Sartori, 20’ s.t. Torregrossa, 40’ s.t. Regazzo.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Zavan, Boscaro e Rubin. Recuperi: 2’ e 4’