Eccellenza, girone B: anche Artuso resta a Pozzonovo

Il Pozzonovo di mister Primavera continua ad edificare il campionato Eccellenza stagione 2022-2023. Dopo l'acquista di Poncia e le precedenti undici riconferme, oggi è il giorno del rinnovo di Alberto Artuso. Per il difensore centrale ex Belfiorese sarà il terzo anno di fila in biancoazzurro. queste le sue parole ai canali ufficiali della squadra della Bassa Padovana:

"Sono felice di restare a Pozzonovo. Qui si sta bene, la società è molto professionale e con il direttore sportivo Carlo Marzola ho da sempre un feeling particolare. Cercheremo di raggiungere gli obiettivi prefissati, in primis quello di avere una classifica migliore. Abbiamo perso alcuni compagni importanti, che hanno deciso di intraprendere nuove avventure: a loro va il mio migliore “in bocca al lupo”. Lo porgo anche a mister Primavera, a cui va il più caloroso benvenuto, e a mister Cavazzana, ringraziandolo per il grande supporto che mi ha dato dopo la rottura del crociato. Un doveroso grazie va ovviamente a Carlo e a tutta la società per la fiducia che continuano a riporre in me: penso e spero di averla ripagata in modo positivo. Da parte mia cercherò di dare il consueto apporto, sia in campo che in spogliatoio. Si può sempre migliorare, a qualsiasi età. Come gruppo puntiamo ad un campionato da protagonisti, per provare a dire la nostra e a dare fastidio a tante squadre. Sognare non costa nulla: se riusciamo ad iniziare con il piede giusto, i risultati potranno darci la spinta e l’entusiasmo per alzare l’asticella sempre di più."