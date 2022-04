Eccellenza, girone B: Bassano devastante, Abano ko "indolore"

Ancora una volta la legge del Mercante sorride al Bassano, capace di spazzare via l'Abano di Bisioli con un netto 3 a 0 nella 22°giornata del campionato Eccellenza girone B. Match mai in discussione per i vicentini, trascinati dal solito, splendido, Antonio Lukanovic, vera sensazione del girone di ritorno. Ancora una volta per il croato una doppietta nel primo tempo, capace di mettere sui binari cari ai berici la gara. Poco da segnalare in casa neroverde, orfana del giovanissimo Radoni, probabilmente il migliore centrocampista della squadra. Il calcio di rigore finale di Bounfaa, certifica il dominio del Bassano. Una sconfitta che non cambia nulla in classifica, visto che Robeganese e Albignasego perdono i loro incontri, mentre dietro solo il San Giorgio in Bosco pareggia in quel di Camisano, raggiungendo quota 16 punti. A tre giornate dalla fine, la corsa playout è sempre più incerta e palpitante.

Ecco il tabellino della gara del Mercante:

BASSANO: Fantoni, Paludetto, Minozzo (26’ s.t. Sanzovo), Peotta, Pellizzer, Rizzon, Sandrini (13’ s.t. Santacatterina, dal 26’ s.t. Pilotto), Fracaro, Zuin (38’ s.t. Stangaciu), Lukanovic (7’ s.t. Popovic), Bounafaa. A disp. Amatori, Rroga, Michelon, Xamin. All. Matteo Nichele

ABANO: Pirana, Proto, Henrique Volpe, Sekulic, Potsi, Zatta, Capuzzo (1’ s.t. Furlan), Bozza (17’ s.t. Pinto), Anderson Piva (13’ s.t. Toffoli), Thiam, Leonardis (1’ s.t. Nnodim, dal 32’ s.t. Machairas). A disp. Havryshkiv, Gazzola, Cunico, Garon. All. Vinicio Bisioli

ARBITRO: Massari di Torino

RETI: 12’, 44’ Lukanovic, 86' rig. Bounafaa.

Ammoniti Thiam e Nnodim

Angoli: 13-9

Recuperi: 2’; 4’