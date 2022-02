Eccellenza, girone B: Arcella ko a Bassano, i vicentini annichiliscono la capolista

Subito la cattiva notizia: l'Arcella perde malamente in casa del Bassano nella quattordicesima giornata del campionato Eccellenza girone B. 3 a 0 senza attenuanti per i padovani, incapaci di produrre manovre degne della posizioni in classifica. Ora la buona notizia: il primo posto è ancora degli uomini di Tentoni, complici i pareggi di Giorgione e United Borgoricco Campetra. Ora testa al Pozzonovo la settimana prossima, contro una squadra appena abbattuta dal rilanciatissimo Calvi Noale.

LA CRONACA

Il mercato ha fatto bene in casa vicentina. Nel primo tempo partono forte i padroni di casa, pericolosi all?8? con Peotta su cross di Lukanovic. Pallone alto sopra la traversa. L'Arcella risponde al 33' con Turea, ma il tiro dell'ex Padova si spegne alto di pochissimo. Sull'imbrunire della prima frazione ecco l'episodio che cambia il match: il neo arrivato Bellemo abbatte in area Zuin. Per Daddato di Barletta è rigore e secondo giallo per l'ex Scardovari. Zuin, ex della contesa, spedisce uno scaldabagno sotto la traversa portando avanti i suoi. Nel secondo tempo, l'Arcella in 10 uomini perde il controllo della nave. Al 53' Lukanovic ringrazia Bounafaa e raddoppia per i berici, mentre al 64' Xamin inventa dalla distanza il 3 a 0. L'Arcella è un pugile suonato e al 71' resta in 9 addirittura, con il secondo giallo di giornata di Paccagnella. Oltre il danno, pure la beffa. Domenica contro il Pozzonovo servirà ben altro Arcella per riprendere la rotta verso la testa della classifica.

Ecco il tabellino della gara del Mercante di Bassano:



BASSANO: Fantoni, Sanzovo, Pilotto, Peotta (45? st Plegnon), Pelizzer, Rizzon, Sandrini, Xamin (30? st Popovic), Lukanovic (39? st Stangaciu), Bounafaa (29? st Michelon), Zuin (14? st Fracaro). A disposizione: De Piccoli, Paludetto, Lunardon, Scalco. Allenatore: Pontarollo.

ARCELLA: Berto, Toso, Paccagnella, Tessari, Ballarin, Varnier (40? st Fanton), Fornasaro (29? st Pistolato), Bellemo, Rampazzo (33? st Carraro), Cherif (1? st Bressan), Turea (1? st Calgaro). A disposizione: Pranovi, Boscaro, Frison, Scarpa. Allenatore: Tentoni

Arbitro: Daddato di Barletta (Fortugno-Pasquesi).

Reti: 44? pt rigore Zuin, 8? st Lukanovic, 19? st Xamin.

Espulsi al 43? pt Bellemo, al 22? st Rizzon e al 26? st Paccagnella, tutti per doppia ammonizione

Ammoniti Rizzon, Paccagnella, Bellemo, Pellizzer, Tessari