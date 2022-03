Eccellenza, girone B: niente da fare per il Pozzonovo a Bassano

Turno infrasettimanale di campionato stregato per il Pozzonovo di mister Nicola Cavazzana, che nel posticipo serale allo stadio «Mercante» viene sconfitto per 1-0 dal Bassano di mister Pontarollo. Decide la contesa un acuto all'80' di Antonio Lukanovic, che spedisce i vicentini a quota 24 punti in classifica, mentre lascia i padovani a 21 punti e domenica c'è uno scontro salvezza di importanza capitale con il rilanciato Albignasego di mister Antonelli.

LA CRONACA

Partono bene gli ospiti, tanto che Massimiliano Gallo chiama subito agli straordinari Amatori. Il Bassano risponde colpo su colpo e nel primo tempo ha una doppia occasione ghiotta di portarsi in avanti, ma prima Vanzato e poi la poca mira di Peotta, impediscono ai vicentini di portarsi in avanti. La ripresa si decide su tre episodi. Il primo vede protagonista Et Tahiry, che viene espulso al 55'. Il secondo momento decisivo è l'80' come già scritto sopra, quando Lukanovic dimostra di essere un lusso per la categoria e a tu per tu con Vanzato, porta avanti i suoi. Il terzo attimo chiave della sfida è al 95' con Cazzadore su calcio di punizione. La sua conclusione viene respinta da Amatori proprio sulla testa di Degan, ma incredibilmente il colpo del mediano biancazzurro finisce sul fondo. Al Pozzonovo non basta il coraggio, domenica contro l'Albignasego, servirà la gara perfetta per scacciare cattivi pensieri di lotta per non retrocedere.

Il tabellino della sfida del Mercante di Bassano:

BASSANO: Amatori, Michelon, Rosina, Peotta, Pellizzer, Rizzon, Meitè, Popovic, Fracaro, Lukanovic, Bounafaa. A disp. Fantoni, Minozzo, Paludetto, Sanzovo, Xamin, Santacatterina, Sandrini, Zuin, Stangaciu. All. Alessandro Pontarollo

POZZONOVO: Vanzato, Boscain, Et Tahiry, Dario, Pavan, Artuso, Degan, Gallo, Franchin, Birolo, Cortella. A disp. Xhani, Di Bari, Businarolo, Salvan, Gherardo, Imeraj, Badiello, Rizzieri, Cazzadore. All. Nicola Cavazzana.

ARBITRO: Fighera (Treviso)

RETE: 80' Lukanovic

Espulso: 55' Et Tahiry per comportamento non regolamentare

Recuperi: 2’ e 5’