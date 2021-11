Eccellenza, girone B: beffa Pozzonovo, Godigese all’ultimo respiro

Che beffa atroce per il Pozzonovo di mister Cavazzana contro la Godigese, nella nona giornata del campionato Eccellenza girone B. 1 a 0 per i trevigiani, con la rete decisiva arrivata su rigore al 96'. Imperativo è ripartire già dalla settimana prossima per biancoazzurri e derubricare questa gara a semplice episodio stagionale.

LA CRONACA

Sin dal primo tempo si comprende che la gara per i padovani sarà complessa e molto combattuta. L'episodio chiave della gara arriva in avvio di ripresa, con il doppio giallo al giovanissimo Lorenzo Gherardo e la conseguente inferiorità numerica per il Pozzonovo. La Godigese da quel momento inizia a spingere in modo veemente, ma scoprendosi, fatalmente, si scopre lasciando spazi invitanti per il contropiede del Pozzonovo. A salvare i padroni di casa è uno straordinario Morgan Pellanda, con un super intervento all'85' su Luca Marzola. Quando il match sembra tramontare verso il giusto pareggio, ecco l'episodio chiave. Fallo da rigore e dal dischetto Munarini è una sentenza. Beffa atroce, si è scritto sopra. Ora ripartire è un dovere da cogliere fin dal prossimo match contro il San Giorgio in Bosco.

Ecco il tabellino della partita:

GODIGESE: Pellanda, Simonetto (35’ st Antonello), Pilotto, Donà, Rizzi, Bordignon, Baggio (11’ st Cendron), De Stefani, Munarini, Oudahab (23’ pt Ghion), Franchetti (27’ st Shukolli). A disp.: Bergamin, Parolin, Zamin, Bedin, Montagner. All.Molinari.

POZZONOVO: Schiavon, Dario, Gherardo, Di Bari, Benucci, Artuso, Degan, Pavan (33’ st Marzola), Cazzadore (29’ st Et Tahity), Rizzieri (16’ st Gallo), Cortella (41’ st Birolo). A disp.: Xhani, Businarolo, Badiello, Boscain, Thompson. All. Cavazzana

RETE: 96' rig. Munarini

Espulso al 10’ s.t. Gherardo per doppia ammonizione. Recuperi: 1’ e 5’.