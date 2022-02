Eccellenza, girone B: il Borgoricco Campetra riparte, ma che fatica contro l'Albignasego

Riparte la United Borgoricco Campetra, ma che fatica! Nella sedicesima giornata del campionato Eccellenza, girone B, gli uomini di Bertan sconfiggono un indomabile Albignasego, che dimostra ancora una volta di raccogliere meno di quanto semina. Man of the match un ineffabile Tescaro, autore di una doppietta e vero lusso per questa categoria. In casa ospite, più di qualche rimpianto, ma giocando in questa maniera, la salvezza è ampiamente alla portata degli uomini di Antonelli.

LA CRONACA

Dopo un primo quarto d'ora di studio, i padroni di casa passano. Volpato, grande ex della gara, serve in profondità Tescaro, bravo a freddare Bala e portare avanti i suoi. Poco prima del riposo ecco il secondo gol di giornata per Tescaro, abile a sfruttare una grande idea di Scappin. Nel mezzo, l'Albignasego lotta su ogni palla e va vicino alla rete. Nella ripresa gli uomini di Bertan mettono in ghiaccio il match con la rete di Molin, abile nel battere Bala su azione da corner. L'Albignasego non ci sta e tra il 90' e il 95' prova l'impresa. Prima Nacciariti e poi Arma, accorciano il passivo e fanno venire più di un brivido ai tifosi presenti di fede locale. Come ammette mister Bertan, nel post gara, dal sito della United Borgoricco Campetra: I"eri contava solo vincere e ci siamo riusciti con pieno merito. Siamo partiti bene, trovando subito l’1-0 e non rischiando praticamente nulla in fase difensiva. Il secondo e il terzo gol hanno poi messo in cassaforte la vittoria e siamo sempre stati in controllo. Nel finale siamo un po’ calati, concedendo i due gol a tempo scaduto, ma nel complesso era fondamentale ritrovare i tre punti. Ci siamo messi alle spalle una settimana lunga e difficile, che seguiva la prima vera brutta partita della stagione. Questa vittoria ci farà bene e ci permetterà di preparare al meglio lo scontro al vertice di domenica prossima. Affronteremo la candidata numero uno alla vittoria finale, che per di più avrà pure il morale a mille per il sorpasso in vetta alla classifica. Di certo tutte le altre squadre tiferanno per noi e sarebbe bello tenere vivo il campionato. Faremo di tutto per rovinare i piani di fuga del Giorgione, pur nella consapevolezza di sfidare una corazzata attrezzata per il salto di categoria».



Ecco il tabellino della partita di Borgoricco:

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi (23’ s.t. Agostini), Molin, Sbrissa (19’ s.t. Vasic), Scappin, Zantomasi, Tescaro (27’ s.t. Fiorese), Volpato, Cappella, Tessaro (19’ s.t. Regazzo), Marangoni (12’ s.t. Poncia). A disp. Niero, Fantinato, Zurlo, Bruscaglin. All. Alessandro Bertan

ALBIGNASEGO: Bala, Scarin (31’ s.t. Matta), Salvatore, Nacciariti, Cecconello, Mbida, Maniero (34’ s.t. Greggio), Scevola, Arma, Baccolo (26’ p.t. Matterazzo), Rosa (18’ s.t. Gomiero). A disp. Allaj, Pupa, Veronese, Cecchele, Scarpa. All. Vito Antonelli

ARBITRO: Tassano di Chiavari

RETI: 15’ p.t. e 46’ p.t. Tescaro, 7’ s.t. Molin, 44’ s.t. Nacciariti, 50’ s.t. Arma

Ammoniti Sbrissa, Zantomasi, Fiorese, Bala, Cecconello e Mbida.

Recuperi: 2’ 6’.