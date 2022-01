Eccellenza, girone B: ripresa degli allenamenti per il Borgoricco Campetra

Feste alle spalle e la United Borgoricco Campetra è tornata al lavoro stamane. In attesa di capire l'evolversi della situazione a livello sanitario e di conseguenza degli eventuali provvedimenti da parte della Figc regionale, il biancorossoblu iniziano a preparare il big match di domenica, quando in casa patavina arriva il Camisano di mister Sabbadin e bomber Volpato.

Ecco le parole di mister Bertan, dal sito ufficiale del Borgoricco Campetra:



"Ci siamo appena messi alle spalle un 2021 eccezionale. Abbiamo concluso il girone di andata con una striscia di risultati importanti, che hanno dato all’ambiente ancora più carica. Ci siamo resi protagonisti di un cammino bello ed esaltante e vogliamo continuare a sognare fino in fondo. Per il 2022 pensiamo a divertirci e a giocarcela a viso aperto con chiunque, senza guardarci indietro. Poi tireremo le somme. Sin dal momento della fusione, il nostro obiettivo era far conoscere al nuovo presidente il valore del gruppo e dei ragazzi che avevamo già in rosa. Ragazzi giovani, ma estremamente professionali, che hanno tanta voglia di lavorare e un enorme attaccamento alla maglia che indossano. La società non ci fa mancare nulla: è bello sentire il presidente così vicino, ci ha coccolati e fatti sentire importanti. Logicamente siamo consapevoli che c’è ancora tanto da fare: il calcio non ha memoria e bisogna sempre premere sull’acceleratore. Faremo del nostro meglio per continuare ad entusiasmare tutti e non smettere di sognare».