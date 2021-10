Eccellenza, girone B: Borgoricco Campetra ko nel recupero contro la Godigese

Niente da fare per lo United Borgoricco Campetra nel recupero di campionato della sesta giornata del campionato Eccellenza girone B contro la Godigese. Risultato finale 1 a 0 per i trevigiani della e grossa occasione sprecata per accorciare le distanze dalla vetta della classifica per lo United Borgoricco Campetra.

La Cronaca

Nel primo tempo poche emozioni e tanto studio tra le due squadre. La posta in palio è alta e non si può sbagliare. Cambia tutto nella ripresa. Prima la rete del vantaggio trevigiano con Munarini, neo-entrato, abile a sfruttare in tap l'incrocio dei pali precendemente colpito da Manuel De Stefani. Poi ecco l'espulsione per doppio giallo di Rocco Donè. Gli uomini di Bertan non ci stanno e provano a rimediare il risultato, ma gli assalti finali sono sterili e il guizzo decisivo dalla parti di Borgoricco non arriva.

Di seguito il tabellino della gara



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Regazzo, Galliot, Vasic (14’ s.t. Sbrissa), Scappin, Donè, Bruscaglin (29’ s.t. Fiorese), Volpato (14’ s.t. Scapolan), Cappella, Tessaro (26’ s.t. Zantomasi), Zurlo (37’ s.t. Fantinato). A disp. Niero, Agostini, Bonaldo, Nonnato. All. Alessandro Bertan.

GODIGESE: Fior, Simonetto (19’ s.t. Franchetti), Pilotto, Donà, Rizzi, Riccardo Baggio, Ghion (12’ s.t. Munarini), De Stefani, Cendron, Oudahab (29’ s.t. Bedin), Bordignon (19’ s.t. Antonello). A disp. Pellanda, Parolin, Zamin, Alberto Baggio, Montagner. All. Federico Molinari.



ARBITRO: Zantedeschi di Verona.

RETE: 20’ s.t. Munarini.

Espulso al 25’ s.t. Donè per doppia ammonizione.

Ammoniti Vasic, Galliot, Zurlo, Fantinato, De Stefani, Riccardo Baggio, Pilotto, Bordignon, Fior, mister Bertan e mister Molinari.

Recuperi: 2’ e 4’.