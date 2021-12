Eccellenza, girone B: Borgoricco Campetra, il punto di fine anno

Dopo tredici giornate di campionato Eccellenza girone B il Borgoricco Campetra si conferma la sorpresa del raggruppamento. Il lavoro certosino di mister Bertan sta regalando frutti succosi per i biancorossoblu, imperniati su una colonna vertebrale di primissimo ordine per la categoria: Niero-Scappin-Volpato-Cappella. Un quartetto che sta facendo le fortune dei padovani, supportato da un cast di assoluto rispetto. Ora l'imperativo per il nuovo anno è confermarsi, ma con la migliore difesa del girone, insieme all'Arcella, nessun traguardo sembra essere precluso a questa compagine. Il rendimento tra casa e trasferta è molto simile. Forse serve uno scatto diverso negli scontri diretti e a livello offensivo, dove la Cappella-dipendenza è alquanto chiara e nitida.

Guardiamo ai raggi X i numeri dello United Borgoricco Campetra:

3° posto in classifica

8 Vittorie, 2 Sconfitte, 3 Pareggi

19 gol fatti 8 gol subiti

Bilancio casalingo:

4 Vittorie 0 Pareggi 2 Sconfitte

Vittorie Pareggi Sconfitte Media punti: 2 pt

Gol Fatti: 12

Gol Subiti: 5

Bilancio fuori casa:

4 Vittorie 2 Pareggi 1 Sconfitta

Vittorie Pareggi Sconfitta Media punti: 2,28 pt

Gol Fatti: 7

Gol Subiti: 3

I minuti dei gol fatti dall'United Borgoricco Campetra

6 1'-15', 1 16'-30', 2 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' / 46'-60', 2 61'-75', 6 76'-90'

I minuti dei gol subiti dall'United Borgoricco Campetra

1 1'-15', / 16'-30', / 31'-45'

1'-15', 16'-30', 31'-45' 1 46'-60', 4 61'-75', 2 76'-90'

I marcatori in campionato: