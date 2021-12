Eccellenza, girone B, Borgoricco Campetra: mister Bertan: "Sono molto soddisfatto perché abbiamo impostato bene la partita"

Le parole post gara del tecnico del Borgoricco Campetra, Alessandro Bertan nel post match contro l'Arcella:

"Sono molto soddisfatto perché abbiamo impostato bene la partita e abbiamo giocato a calcio. Sapevamo che sarebbe stata una battaglia, anche perchè loro sono forti fisicamente. Eravamo consci che avrebbero lanciato molto spesso in avanti e avrebbero cercato spesso la seconda palla. I ragazzi sono stati splendidi perché sono venuti qui ad imporre il nostro gioco e abbiamo sempre cercato di attaccare. Sono orgoglioso di loro. Peccato per l'espulsione, ma siamo stati ordinati ed abbiamo sempre aggredito in avanti. Bene, avanti tutta! La miglior difesa del campionato ci dà sicurezza, anche se attacchiamo con tanti giocatori sappiamo difenderci molto bene. Tutto questo, ripeto, ci fornisce grande sicurezza. Vedere ripagato il lavoro settimanale è molto bello. Con l'Academy Plateola è un derby e da tante giornate non perdono. Sarà un'altra battaglia, ma dico allo stesso tempo che dobbiamo continuare a divertirci. Dobbiamo dare il massimo e fare divertire chi ci viene a vedere al campo. Siamo generosi e giovani. L'auspicio è divertirci fino alla fine. Mina vagante del girone? Ci stiamo confermando si, anche perché in pochi ci danno credibilità e questo ci carica. Il Borgoricco gioca benissimo, ora lo posso dire. Manca solo una gara alla fine del girone d'andata e nessuno ci ha messo sotto. Sono sempre battaglie e ci stiamo divertendo. Speriamo di continuare ad essere la mina vagante del girone e chissà, magari alla penultima giornata qualcuno non si accorga di noi."