Eccellenza, girone B: Borgoricco Campetra imperiale, San Giorgio in Bosco in caduta libera

In uno dei due derby padovani dell'ottava giornata del campionato Eccellenza girone B, porta a casa i tre punti la United Borgoricco Campetra di Alessandro Bertan, con un 3-0 netto contro il San Giorgio in Bosco di Gualtiero Grandini. Vittoria preziosa per i rossobiancoblu, che risalgono al quinto posto a tre lunghezze dalla terza piazza di Godigese e Camisano. Per il San Giorgio in Bosco, quanti interrogativi. La squadra non vale l'ultima posizione: né per valori tecnici, né per qualità del gioco. Urge trovare soluzioni per rimettere in sesto la classifica.

La Cronaca

Pronti via e la United Borgoricco Campetra trova il vantaggio con Tessaro, abile al 10' a regalare la solita parabola vincente su calcio di punizione. Il San Giorgio in Bosco resta attaccato al match e in chiusura di tempo va vicino al pareggio con Simoni, ma Niero è in giornata di grazia e abbassa il portone blindato, oltre al risultato.

Nella ripresa la United Borgoricco Campetra gestisce la gara, mancano il bis e il tris con Bruscaglin, entrato al 49' per Galliot. Il 2 a 0 è solo questione di attesa. All'89' Girardi inventa una traiettoria imprendibile per Gallo, all'incrocio dei pali. In pieno recupero ecco il definitivo 3 a 0. Il baby Fantinato si procura il penalty e dagli undici metri Cappella non lascia scampo al portiere ospite. 3 punti, 3 gol, "what else United Borgoricco Campetra?" viene da chiedersi? Notte fonda per il San Giorgio in Bosco, ma sprazzi di positività per il futuro, ci devono essere. Al lavoro delle prossime settimane, l'ardua sentenza.

Ecco il tabellino della partita:



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Niero, Girardi, Galliot (4’ s.t. Bruscaglin), Sbrissa, Scappin, Donè, Regazzo, Volpato, Cappella, Tessaro (22’ s.t. Vasic), Scapolan (19’ s.t. Fantinato). A disp. Favarin, Marangoni, Agostini, Poncia, Zurlo, Fiorese. All. Alessandro Bertan.

SAN GIORGIO IN BOSCO: Gallo, Pasinato, Yara, Vigo, Sicari, Segato, Fior (22’ s.t. Tonin), Velardi (1’ s.t. Antonello), Bizzotto (28’ s.t. Pedrozo Silva), Carollo (36’ s.t. Rossi), Simoni. A disp. Causin, Burbello, Rode, Althoè, De Rossi.All. Gualtiero Grandini.

ARBITRO: Brentegani di Verona.

RETI: 10’ p.t. Tessaro, 44’ s.t. Girardi, 49’ s.t. Cappella (rigore).

Ammoniti Donè, Scappin, Segato e Carollo. Recuperi: 2’ e 5’.