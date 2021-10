Eccellenza, girone B: Borgoricco Campetra vincente a Scardovari

Serviva una vittoria per ripartire ed è puntualmente arrivata. Lo United Borgoricco Campetra riscatta la sfortunata sconfitta contro il Giorgione e conquista tre punti in trasferta allo stadio Moreno De Bei di Scardovari. Una vittoria dal peso specifico enorme per i rossobiancoblu, che in terra rodigina riescono ad avere la meglio dei padroni di casa. Nota da segnalare: con Giorgione e Arcella, il Borgoricco Campetra condivide il primato di miglior difesa del girone.

La Cronaca

Gara determinata e convinta degli uomini di Bertan, che spezzano l'equilibrio della partita al 43' con Edoardo Cappella. Il numero 9 scocca un missile terra-aria dalla lunghissima distanza innanzi ad un incredulo Zennaro. In precedenza il solito Cappella, aveva colpito un palo con una bella semirovesciata sullo 0-0.

I ragazzi di Zuccarin reagiscono rabbiosamente, ma non trovano la via della rete ed anzi restano in inferiorità numerica, causa doppia ammonizione e conseguente espulsione di Andrea Moretto. Sempre sull'1-0 per gli ospiti il legno colpito Isaac Sbrissa. Il gol del raddoppio dello United Borgoricco Campetra arriva poco dopo su calcio di rigore con Cappella, dopo l'atterramento del neo entrato Matteo Bruscaglin.





Di seguito il tabellino:

SCARDOVARI: Zennaro, Vidali (18’ s.t. Crepaldi), Marino (27’ s.t. Enrico Ferro), Stefano Bellemo, Ballarin, Moretto, Banin (13’ s.t. Vianello), Corradin, Nicolò Bellemo, Boscolo (44’ p.t. Matteo Ferro), Bullo. A disp. Marandella, Maistrello, De Bei, Caraceni. All. Fabrizio Zuccarin.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Niero, Girardi, Galliot, Sbrissa (17’ s.t. Vasic), Scappin, Zantomasi, Marangoni (12’ s.t. Bruscaglin), Volpato (34’ s.t. Fiorese), Cappella, Tessaro, Zurlo (23’ s.t. Scapolan). A disp. Favarin, Fantinato, Bonaldo, Agostini, Nonnato. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Meta di Vicenza.

RETI: 43’ p.t. e 39’ s.t. (rigore) Cappella.

Espulso al 28’ s.t. Moretto per doppia ammonizione.

Ammoniti Banin, Crepaldi, Zantomasi e Zurlo. Recuperi: 2’ e 3’.