Eccellenza, girone B: il mercato spettacolare dell'Academy Plateola infiamma la categoria

Sarà un'Eccellenza con il botto, soprattutto dalle parti di Piazzola sul Brenta. Il presidente Denny Bortoli non sta badando a spese per mettere a disposizione di mister Zattarin una corazzata in grado di raggiungere la prima posizione in classifica la prossima stagione. Da una parte le non conferme di Petrilli e bomber Sottovia, dall'altra ben sei arrivi di grandissimo livello.

In difesa ecco l'arrivo di Daniel Beccaro dalla Luparense, con cui ha raccolto 100 presenze in 4 stagioni con la maglia rossoblu. Confermato il jolly Lelj, ecco in mezzo al campo due innesti di quantità e qualità come Appiah dai vicentini del Cartigliano e Tessari, tra i migliori centrocampisti dell'ultima stagione con la maglia dell'Arcella.

In avanti il numero 1 plateolense ha raccolto il meglio della categoria e non. Dallo Spinea c'è Dell'Andrea, 29 anni, cacciatore esperto dell'area di rigore. Con lui c'è Hicham Arma, la punta sensazione dell'Albignasego del girone di ritorno. Una scelta coraggiosa quella del fratello di Rachid, ex Cittadella, ma che testimonia quanto l'Academy Plateola stia facendo le cose in grande. A lanciare questa batteria di attaccanti ci penserà Oleg Turea, anche lui proveniente dall'Arcella. Per l'ex Padova l'occasione di riscattarsi dopo un girone di ritorno pieno di acciacchi.

Sempre dall'Arcella arriva Vecchiato, classe 2002, la cui assenza nel girone di ritorno è pesata molto nelle fortune dei bianconeri diretti da Tentoni. Restano in maglia gialloverde anche i due ex Padova Scremin e Sciortino. Entrambi classe 2003, entrambi utili in ottica under per note regole da rispettare in Eccellenza.