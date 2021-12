Eccellenza, girone B: il mercato delle squadre padovane

Chiusura di mercato all'insegna delle occasioni e della funzionalità, quello compiuto dalla squadre padovane nel girone B del campionato Eccellenza. A farla da padrona è l'Arcella che in chiusura di mercato preleva dallo Scardovari Stefano Bellemo, già tre reti in questa stagione, nonchè faro dei rodigini ultimi in graduatoria. Bellemo, giocatore in grado di accendere la manovra dalla trequarti in su è solo la ciliegina sulla torta di un mercato condotto con grande attenzione dal Ds Massimo Ceccato. Sempre i bianconeri hanno portato a casa anche Giacomo Fornasaro dal Treviso, difensore classe 2002 e Riccardo Guerriero, rientrato dall'esperienza con l'Abano.

Non solo acquisizioni, ma anche cessioni in casa Arcella. Pupa e Cecchele approdano in casa Albignasego e restando empre dalle parti del Montagna ecco gli arrivi di Hicham Arma, punta di 26 anni dall'Albaronco, e Gobbo, portiere 2005, dall'Abano Terme. Saluta Albignasego Daffré, nuovo portiere della Godigese.

I termali vedono partire Buzzi, che passa al Zingonia Verdellino, in Eccellenza Lombardia, mentre restando in zona salvezza sono da segnalare gli squilli del San Giorgio in Bosco con Gerotto dal Giorgione e Xausa dall'Eurocassola. L'Academy Plateola con le acquisizioni di Sottovia e Roveretto rifà nuovo il look in attacco, mentre il Borgoricco Campetra con gli arrivi di Zolin dall'Union Pro e Tescaro dall'Este, sistema in un colpo solo difesa e attacco.