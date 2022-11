Eccellenza, girone B: l'Arcella cade contro il Calvi Noale

Non basta il coraggio al giovane Arcella di mister Fonti, uscito sconfitto dalla trasferta di Noale contro il Calvi con il risultato di 2 a 1 nel turno infrasettimanale del girone B del campionato Eccellenza. La formazione bianconera, in emergenza in diversi reparti tra infortuni e squalifiche, tiene testa alla Calvi Noale pur presentandosi con soli tre giocatori titolari nati prima del duemila, e ben sei giocatori del 2004 in campo o dal primo minuto, o subentrati nella ripresa. Eppure, nelle difficoltà, non si può perciò dire nulla ai ragazzi di Fonti, che si sono battuti con coraggio contro una delle squadre più in forma del girone.

I veneziani hanno fatto valere il maggior tasso tecnico, passando in vantaggio con Mello al 5', gestendo l'imprevisto pareggio di Sartore, classe 2004 di sicuro avvenire al 35' e ritrovando nella ripresa al 10' con Scandilori, la rete dei tre punti. L'Arcella torna al penultimo posto in solitaria, complice il sorprendente pari della Piovese contro il Treviso. La zona playout dista sei punti, ma dopo prestazioni come quella di Noale, le speranze di rimonta è doveroso inaffiarle con solido ottimismo.

Questo il tabellino della gara nel veneziano:

CALVI NOALE-ARCELLA 2-1

CALVI NOALE: Carraro, Cazzaro, Scandilori, Bellia, Dall’Agnol, Gasparini, Bagarotto (19′ st De Stefani), Coin, Fantinato (30′ st Giacomazzo), Mello, Peron (46′ st Boriero).

A disposizione: Bortoletto, Losso, Vian, Berto, Borgacci.

Allenatore: Pulzetti.

ARCELLA: Berto, Toso (42′ st Bettonte), Lovato, Tagliapietra, Pistolato, Varnier, Maritan (19′ st Bressan), Vidor, Sartore, L. Rossi (30′ st Salvatore), Menato (13′ st Stangherlin).

A disposizione: T. Rossi, Zavan, Calzavara, Danielli, Trevisan.

Allenatore: Fonti.

Arbitro: Pieretti di Legnago.

Reti: 5′ pt Mello, 35′ pt Sartore, 10′ st Scandilori.

Note: ammoniti Peron, De Stefani, Pistolato e Toso. Calci d’angolo 1-2. Recupero 0′ e 4′