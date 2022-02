Eccellenza, girone B: lo United Borgoricco Campetra cade a Noale, la rimonta del Calvi continua

E dopo otto partite utili consecutive si ferma la striscia positiva della United Borgoricco Campetra di mister Bertan. A stoppare questo filotto ci pensano ventitre minuti di grandissimo calcio firmato Calvi Noale di mister Nico Pulzetti. Protagonista dell'incontro Nicola De Vido, centravanti della squadra veneziana. Una battuta d'arresto inattesa per il Borgoricco Campetra, sul campo di una delle squadre più in forma del girone B dell'Eccellenza. I locali, con questa affermazione, si portano a un solo punto dal terzo posto occupato proprio dai padovani e dai trevigiani della Godigese.

LA CRONACA

Al 2' minuto subito De Vido stappa il match, chiudendo in rete una triangolazione sensazionale con Chia. Passano due minuti e arriva il raddoppio, sempre con De Vido, assistito questa volta da Bagarotto. La United Borgoricco Campetra ci capisce pochissimo e al 25' capitola definitivamente su calcio di rigore sempre con De Vido, dopo il tocco di mano di Girardi su cross di Dall'Andrea. La gara essenzialmente finisce qui. I padovani, frastornati dalla furia veneziana, provano a tornare in partita nel secondo tempo, dopo i quattro cambi operati all'intervallo da mister Bertan. Al 60' in effetti Cappella trasforma il calcio di rigore conquistato da Zurlo, ma è solo fuoco fatuo. I rossobiancoblu hanno poche forze per ribattere alle ondate degli uomini di Pulzetti e le poche occasioni create vengono neutralizzate da un Milan in formato maxi su Cappella (in due occasioni) e Tescaro. La vetta si allontana ed anche il secondo posto iniziano ad essere distanti per gli uomini di Bertan, consci di dover ripartire già dalla prossima domenica contro l'Albignasego.

Ecco il tabellino della gara di Noale:

CALVI NOALE: Milan, Dell’Andrea, Gasparini (1’ s.t. Pizzinato), Zane, Bortoluzzi, Leonarduzzi, Bagarotto (33’ s.t. Coppola), Stalla, De Vido (17’ s.t. Stefano Fantinato), Coin (17’ s.t. Peron), Chia (38’ s.t. Scanferlato). A disp. Fornea, Losso, Bellia, Pettenà. All. Nico Pulzetti

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi, Regazzo (22’ s.t. Agostini), Sbrissa (1’ s.t. Gianmarco Fantinato), Scappin, Donè (1’ s.t. Zantomasi), Tescaro, Volpato, Cappella, Vasic (1’ s.t. Fiorese), Bruscaglin (1’ s.t. Zurlo). A disp. Niero, Molin, Marangoni, Tessaro. All. Alessandro Bertan



ARBITRO: Zantedeschi di Verona



RETI: 2', 4’ e 25’ rig. De Vido, 60' rig. Cappella



Ammoniti: Gasparini, Zane, Bagarotto, Volpato, Donè, Fiorese, Agostini, Scappin, Gianmarco Fantinato e mister Bertan

Recuperi: 1’ e 4’