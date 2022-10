Eccellenza girone B: Stalla fa tornare sulla terra la United Borgoricco Campetra. Pari con il Calvi Noale

Squadra in casa

Squadra in casa Calvi Noale

La partita perfetta fino al 75' per la United Borgoricco Campetra, poi il blackout. Così si può riassumere il big match tra Calvi Noale e gli uomini di bertan, nel big match della 5°giornata del girone B, terminato sul risultato di 2-2.

Prestazione di grande spessore, quella dei rossobiancoblu, per quasi tutto l'incontro. Mancano quei 10 minuti finali a suggellare un dominio francamente netto e mai in discussione, e si sa, a questi livelli certi cali di tensione si pagano. Tescaro e Girardi mandano in orbita i padovani, Barichello si divora il 3 a 0 e alla fine i veneziani, complice 10 minuti di follia sopra descritti, riescono a pareggiare.

Per mister Bertan non resta altro che rimboccarsi le maniche e combattere già a partire dal turno infrasettimanale di mercoledi contro la Liventina in casa.

Questo il tabellino della gara di Noale:



CALVI NOALE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-2

CALVI NOALE: Carraro, Cazzaro, Gasparini, De Stefani (7’ s.t. Stalla), Dall’Agnol (1’ s.t. Vianello), Leonarduzzi, Bagarotto, Berto (23’ s.t. Boriero), Fantinato (26’ s.t. Losso), Mello (23’ s.t. Scandilori), Peron. A disp. Bortoletto, Bellia, Coin. All. Nico Pulzetti.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Regazzo, Galliot, Volpato (22’ s.t. Chinellato, dal 30’ s.t. Cren), Scappin, Girardi, Sartori (38’ s.t. Scapolan), Vasic, Cappella (33’ s.t. Barichello), Marangoni, Tescaro (19’ s.t. Torregrossa). A disp. Niero, Dal Toso, Fighera, Sessi. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Martucci di Verona.

RETI: 27’ p.t. Tescaro, 24’ s.t. Girardi, 36’ s.t. Scappin (autogol), 45’ s.t. Stalla.

NOTE: Spettatori 250 circa. Espulso al 49’ s.t. Scappin per doppia ammonizione. Ammoniti De Stefani, mister Nico Pulzetti, Girardi, Sartori e Vasic. Recuperi: 2’ e 4’.