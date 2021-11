Eccellenza, girone B: game, set e match per l'Arcella, Camisano annichilito

Lo scontro diretto della settima giornata del girone B del campionato Eccellenza tra Camisano e Arcella finisce con la vittoria roboante degli uomini di mister Tentoni per 6 a 0 a domicilio sui vicentini di mister Sabbadin. Il concomitante pareggio del Giorgione contro il Pozzonovo regala ai padovani il primo posto solitario in classifica.

La gara si mette subito in discesa al 4'. Tessari calcia da fuori e porta in vantaggio i bianconeri. Nel primo tempo il match è in equilibrio con occasioni anche per il Camisano trascinati da Volpato e Pavanello. Al 35' ecco la prima rete di Rampazzo, seguita al 45' dalla seconda rete sempre del puntero dell'Arcella. All'intervallo, risultato bugiardo, ma netto. Camisano 0 Arcella 3.

Nella ripresa invece, non c'è partita. Turea, Vecchiato e uno dei tanti nuovi arrivati Cherif Karamoko fissano il risultato sul definitivo 0-6 per l'Arcella. Giornata di gloria per i padovani, attesi già la settimana prossima ad un altro super scontro al vertice contro il Giorgione.