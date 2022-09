Eccellenza, girone B: Caorle indigesta, l'Arcella cade all'esordio

Ferrarese 2, Arcella 0. Così si può riassumere la prima partita di campionato dell'Arcella in quel di Caorle. La formazione bianconera di mister Fonti non trova la via della rete, nonostante le molte occasioni non sfruttate da Trevisan, Mangieri e Volpara. Ne approfitta Ferrarese nella ripresa, dimostrando - una volta di più - quanto avere a disposizione l'uomo che la butta dentro è di fondamentale a questi livelli. Nulla di cui preoccuparsi per i giovani dell'Arcella, ripartiti con un progetto molto young, ma soprattutto ancora alla ricerca delle giuste distanze sul campo. Fonti è atteso da un lavoro duro, ma questo era già noto fin da luglio, dopo l'addio di tanti senatori e l'approdo al contempo di una nidiata di giovani che ha bisogno di maturare con calma e senza ansie.

Questo il tabellino della sfida:

CAORLE LA SALUTE-ARCELLA 2-0

C. CAORLE LA SALUTE: Dal Ben, Laino, Ferrazzo, Seno, Slongo (35′ st Gobbo), Santo, Fiore (41′ st Battistutta), Bravo, Della Bianca, Ferrarese, Franceschetto (11′ st Pagnoni). A disposizione: Tonello, Butto, Carnieletto, Dariol, Zecchin, Cecchinato. Allenatore: Tasca.

ARCELLA PADOVA: Berto, Toso, Franchetti (28′ st Vecchiato), Varnier (41′ st Stangherling), Lovato, Tagliapietra, Bressan (23′ st Maritan), Bettonte (13′ st Rossi), Trevisan, Volpara, Mangieri. A disposizione: Rossi, Boscaro, Vidor, Danielli, Shaholli. Allenatore: Fonti.

Arbitro: Bianco di Mestre.

Reti: 29′ st e 48′ st Ferrarese.

Note: ammoniti Seno, Santo, Maritan e Bravo.