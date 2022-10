Eccellenza, girone B: Caorle di rimonta, la United Borgoricco Campetra cade

Seconda sconfitta nelle ultime tre partite - turno infrasettimanale incluso - per la United Borgoricco Campetra, caduta sul campo del Caorle. Una trasferta difficile da mandare giù per gli uomini di Bertan, apparsi in netta involuzione rispetto le uscite precedenti. Nonostante il gol iniziale di Galliot, con un bellissimo tiro da fuori area, i rossobiancoblu hanno sempre dato la sensazione di subire le iniziative avversarie. La rete istantanea del pareggio, firmata Della Bianca, il primo campanello d'allarme della giornata, seguito dal sorpasso firmato Dariol al 30'. Il pareggio di Tescaro, a cinque dalla fine della prima frazione, è il frutto di una connection eseguita al meglio con l'ineffabile bomber Cappella. Gli sprechi a firma di Vasic e Girardi vengono puniti ad un quarto d'ora dalla fine da Fiore, abile a depositare in gol la palla della vittoria veneziana. La vetta ora dista sette punti: tanti per una squadra con le qualità di questa United Borgoricco Campetra.

Questo il tabellino della gara di Caorle:



CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 3-2

CITTÀ DI CAORLE LA SALUTE: Dal Ben, Laino, Ferrazzo, Santo, Teso, Biasi, Fiore (41’ s.t. Pagnoni), Bravo, Della Bianca, Cagiano (6’ s.t. Ferrarese), Dariol (22’ s.t. Franceschetto). A disp. Tonello, Butto, Beqiri, Cecchinato, Battustuta, Nezha. All. Fabrizio Tasca.

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Marangoni, Galliot, Fighera (24’ s.t. Sartori), Girardi, Zantomasi (6’ s.t. Antonello), Torregrossa (24’ s.t. Barichello), Volpato, Cappella, Vasic (33’ s.t. Scapolan), Tescaro. A disp. Niero, Chinellato, Sessi, Cren, Dal Toso. All. Alessandro Bertan.

ARBITRO: Lepera di Rossano.

RETI: 15’ p.t. Galliot, 16’ p.t. Della Bianca, 30’ p.t. Dariol, 40’ p.t. Tescaro, 30’ s.t. Fiore.

NOTE: Spettatori 200 circa. Ammoniti Cagiano, Fiore, Dariol, Biasi, Fighera e Girardi. Recuperi: 1’ e 4’.