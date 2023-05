Eccellenza, girone B: il fattore Janko condanna l'Arcella alla retrocessione

L'Arcella retrocede in Promozione. È questo il verdetto crudele, quanto triste, per la seconda squadra della città. 2 a 1 per l'Eclisse Carenipievigina, ma quante occasioni sprecate per i padovani. Serviva una vittoria di due reti per mantenere l'Eccellenza e così non è stato. L'anno prossimo la squadra bianconera giocherà in Promozione. Un'autentica delusione, per una delle compagini che potenzialmente poteva e doveva dire la sua in questo raggruppamento.

Nel primo tempo, dopo la partenza sprint dell’Eclisse, ecco il vantaggio dell'Arcella. Mangieri gira in porta, Giordano respinge come può e Toso ribatte in rete. I bianconeri insistono e sfiorano il raddoppio con Mangieri che al 22′ riceve al limite e cerca il rasoterra sul primo palo, palla a lato di pochissimo.

Nella ripresa, la squadra di Fonti, con Rossi va vicina alla rete, ma il piatto è alto sopra la traversa. Vidor ha sui piedi l'occasione giusta, ma gli ingressi di Nobile e Raccagna cambiano il corso della gara. Al 58′ anche Vidor sfiora la rete del 2-0, poi gli ingressi in campo di Nobile e Raccagna cambiano la storia del match. Il primo provoca la seconda ammonizione e conseguente espulsione di Tagliapietra e serve l'assist per la capoccia di Janko, che vale il pari. L'Arcella si getta in avanti, i nervi saltono, Toso e Maritan vengono espulsi e il sigillo di Raccagna, in contropiede è il suggello di un pomeriggio nato bene e terminato malissimo.



Questo il tabellino della gara

ECLISSE CARENIPIEVIGINA-ARCELLA PADOVA 2-1

ECLISSE C.P.: Giordano, Gjoshi, Ostojic, Sibilia, Segat, Mognon, Casagrande, Damuzzo, Janko (40′ st Basso), De Zotti (11′ st Nobile), Bressan (15′ st Raccagna).

A disposizione: Zanatta, Tibolla, De Faveri, Del Prete, Dalla Vedova.

Allenatore: Ferro.

ARCELLA: Berto, Toso, Tagliapietra, Vidor (39′ st Lovato), Varnier, Boscaro, L. Rossi (48′ st Bettonte), Danielli (37′ st Sartore), Tamponi, Mangieri, Plamadeala (32′ st Maritan).

A disposizione: T. Rossi, Rubin, Menato, Teodoro, Stangherlin.

Allenatore: Fonti.

Arbitro: Manzini di Verona (Piccoli-Turchetto).

Reti: 13′ pt Toso, 32′ st Janko, 47′ st Raccagna.

Note: ammoniti Janko, De Zotti, Mangieri, Tagliapietra, Ostojic, Damuzzo. Espulsi al 15′ pt Teodoro (dalla panchina), 30′ st Tagliapietra, 43′ st Toso, 49′ st Maritan. Calci d’angolo 8-4. Recupero 0′ e 5