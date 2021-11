Eccellenza, girone B, Massimo Ceccato (Ds Arcella): "Sbagliato l'approccio alla gara"

Le dichiarazioni post partita del DS dell'Arcella, Massimo Ceccato nel post match contro il Giorgione:

"Purtroppo abbiamo sbagliato l'approccio e l'atteggiamento nel primo tempo. È la prima volta che succede. Nella ripresa abbiamo provato a rimetterla in sesto, detto questo non cambia niente. Noi sappiamo quale è la nostra forza e adesso dobbiamo reagire. Perdere con il Giorgione ci può stare, magari non prendere 3 gol nel primo tempo, ma il Giorgione e il Bassano sono le candidate principe per salire in D. Stiamo facendo bene e siamo contenti. Oggi era un'occasione per dare un segnale importante, non l'abbiamo colta. Siamo tranquilli e sereni, la prossima settimana riprenderemo il cammino. Il Giorgione aveva giocato anche in coppa, erano un po' stanchi nella ripresa. I tre gol iniziali ci hanno affossato. Abbiamo sbagliato l'atteggiamento, può succedere. Bressan ha fatto un'ottima partita, mettendo in difficoltà la retroguardia avversaria. È un ragazzo che sa giocare a calcio ed ha i tempi giusti. Bene anche Vecchiato, noi siamo fiduciosi e ottimisti. Non siamo un rullo compressore. Il 6 a 0 di Camisano sono quelle partite in cui ha detto tutto molto bene e al Camisano molto male. Noi ogni settimana, se ci siamo con la testa, l'aggressività e la determinazione, possiamo fare bene. Appena calano queste caratteristiche, come nel primo tempo di oggi, diventiamo una squadra normale. Anzi possiamo fare anche delle figure positive. Siamo tranquilli. La prestazione del primo tempo ci ha un po' stupito, ma nel calcio capita. L'Italia è stata campione d'Europa e poi soffre con la Svizzera. Complimenti al Giorgione, ha giocatori importanti, soprattutto in avanti con Gashi, che ha fatto il professionista e Mangieri, Bonaldi è fortissimo. Sapevamo che era dura, perdere con il Giorgione può accadere"