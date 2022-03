Eccellenza, girone B: colpaccio dell'Abano sul campo della United Borgoricco Campetra

Una splendida domenica per l'Abano di mister Bisioli, capace di andare a conquistare tre punti nella 20°giornata sul campo difficilissimo della United Borgoricco Campetra, terza forza del campionato.

Tre punti di un valore inestimabile per i neroverdi in chiave salvezza, conquistati contro una delle squadre più forti del girone e dalla difesa più granitica. Con questo successo l'Abano aggancia il quart'ultimo posto occupato dall'Albignasego, capace di pareggiare in casa del lanciatissimo Academy Plateola senza Baccolo, Nacciariti e soprattutto Hicham Arma. Black out abbastanza inspiegabile i ragazzi di Bertan che vengono agganciati in classifica dal lanciatissimo Bassano di mister Pontarollo.

LA CRONACA

I primi minuti sono di studio, ma la gara si stappa in fretta a Borgoricco. Radoni al 6' avvia una ripartenza micidiale, rifinisce al meglio per il solito Anderson Piva, abile a controllare nel cuore dell'area di rigore e spedire il pallone sotto la traversa. Il vantaggio galvanizza gli uomini di Bisioli, che trovano il raddoppio sei minuti dopo con il classe 2003 Christos Koursaris. Per il giovanissimo difensore greco è la prima rete stagionale. La gara si può dire che finisce qui. Aldilà dei quattro cambi operati da mister Bertan all'intervallo, la United Borgoricco Campetra impensierisce i termali, senza trovare la via della rete.

Ecco il tabellino della gara di Borgoricco:

UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Favarin, Girardi, Molin (1’ s.t. Regazzo), Fantinato (1’ s.t. Fiorese), Scappin, Zantomasi, Tescaro, Vasic (1’ s.t. Volpato), Cappella, Tessaro (22’ s.t. Sbrissa), Marangoni (1’ s.t. Bruscaglin). A disp.: Niero, Donè, Poncia, Scapolan. All.: Alessandro Bertan

ABANO: Pirana, Proto, Henrique Volpe, Sekulic, Koursaris, Finazzi, Capuzzo, Bozza, Anderson Piva (13’ s.t. Favaro), Thiam (22’ s.t. Toffoli), Radoni. A disp.: Havryshkiv, Zatta, Cunico, Furlan, Nnodim, Leonardis, Machairas. All. Vinicio Bisioli

ARBITRO: Meta di Vicenza



RETI: 6’ Anderson Piva, 12’ Koursaris.

Ammoniti: Vasic, Regazzo, Tessaro, Zantomasi, Scappin, Girardi, Anderson Piva, Thiam

Angoli: 9-3

Recuperi: 1’ e 4’