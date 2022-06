Eccellenza, girone B: ecco il colpo Poncia per il Pozzonovo

Dopo tante riconferme, ecco il primo colpo in entrata per il nuovo Pozzonovo, che ufficializza l’arrivo dalla United Borgoricco Campetra del jolly offensivo Roberto Poncia.

Il classe 2000 è il tipico affare di inizio mercato, perfetto per le idee calcistiche del nuovo allenatore biancoblu Primavera. Dalla sua esperienze in categoria tra Piovese e proprio Borgoricco, dopo la trafila dall'Under 16 nel settore giovanile del Padova. Queste le sue prime parole dopo il trasferimento al Pozzonovo: "Le prime impressioni sono senz’altro positive È stata una decisione presa molto velocemente, senza indugi. Ho percepito sin da subito grande interesse nei miei confronti, sia da parte del mister che del direttore sportivo Carlo Marzola. Mi hanno trasmesso la stessa voglia e la stessa serietà che ho anch’io. Obiettivi? Fare bene come squadra, avere continuità e segnare più gol possibili. Non vedo l’ora di iniziare"

Piccola curiosità dal profilo ufficiale Facebook del Pozzonovo: nello scontro diretto tra le due compagini andato in scena proprio nella Bassa Padovana alla vigilia di Pasqua, Poncia è andato a segno con un preciso rasoterra all’angolino firmando il momentaneo 1-2 della United Borgoricco Campetra.