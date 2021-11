Eccellenza, girone B: le designazioni arbitrali della decima giornata

Decima giornata del campionato Eccellenza con sette gare cruciali per il cammino di ognuna delle quattordici partecipanti al girone B. L'Arcella, tornato capolista dopo la vittoria di Scardovari, affronta la terza della classe, la Godigese. Scontro diretto chiave per gli uomini di Tentoni con una delle squadre più in forma del campionato, reduce dalla vittoria all'ultimo sospiro con il Pozzonovo. I Cavazzana boys sono attesi dal derby con il San Giorgio in Bosco. Per tornare ai piani alti della graduatoria, ecco un Camisano-Giorgione da leccarsi i baffi per gli appassionati. Volpato contro Bonaldi, almeno il gol sembra assicurato. Scontro salvezza tra Albignasego-Scardovari, con punti in palio di cruciale importanza. Bassano-Borgoricco Campetra è il classico match per intenditori, mentre completano il turno Academy Plateola-Robeganese Fulgor Salzano e Calvi Noale-Abano. Incroci di punti e speranze tra Padova e Venezia.

Di seguito tutte le designazioni arbitrali del decimo turno di campionato:

Academy Plateola-Robeganese Fulgor Salzano - Arbitro: Pietro Brentegani di Verona. Assistenti: Enrico Rossetto (Schio) e Camil Mario Raineri (Schio)

Albignasego-Scardovari - Arbitro: Tommaso Scuderi di Verona. Assistenti: Davide Carraretto (Treviso) e Michele Gonella (San dona' di Piave)

Arcella-Godigese - Arbitro: Umberto Spedale di Palermo. Assistenti: Enrico Antonini (Bassano del Grappa) e Massimiliano Alvise Quaglia (Mestre)

Bassano-Borgoricco Campetra - Arbitro: Alessandro Dallaga' di Rovigo. Assistenti: Greta Pasquesi (Rovigo) e Elia Betello (San dona' di Piave)

Calvi Noale-Abano - Arbitro: Luca Simeoni di Conegliano. Assistenti: Gianluca Morrone (Castelfranco Veneto) e Andrea Bianchin (Treviso)

Camisano-Giorgione - Arbitro: Alberto Quara' di Nichelino. Assistenti: Leo Posteraro (Verona) e Andrea Piran (Padova)?

Pozzonovo-San Giorgio in Bosco - Arbitro: Mattia Bragagnolo di xxx. Assistenti: xxx (xxx) e xxx (xxx)