Eccellenza, girone B: Di Bari (Pozzonovo) "Mister Primavera mi ha fatto una grande impressione"

Il Pozzonovo 2022/2023 riparte, per il quinto anno consecutivo, da Andrea Di Bari. Sarà ancora il centrale difensivo ex Piovese ed Abano a dirigere la difesa della squadra della Bassa Padovana nel campionato Eccellenza. Queste le sue dichiarazioni ai canali social del team diretto da mister Primavera:

"Per me sarà il quinto anno e sono felicissimo di poter continuare il mio percorso. Pozzonovo per me è più di una squadra, perché ormai è diventata una vera e propria famiglia. Veniamo da una salvezza conquistata in anticipo, quindi l’obiettivo è stato raggiunto. Nella prossima stagione proveremo ad alzare un po’ l’asticella, con l’intento di giocarcela con chiunque e di toglierci, magari, qualche sassolino dalle scarpe. Ho già conosciuto il nuovo mister e devo dire che mi ha fatto una buona impressione. Ora stacchiamo un po’ e ricarichiamo bene le pile, sia dal punto di vista fisico che mentale. Nuova stagione, nuovi stimoli ma stessa fame: testa bassa e pedalare, per ricominciare da zero più carichi che mai."