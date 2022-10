Eccellenza, girone B: l'Arcella resta ultima, ko anche con l'Eclisse Carenipievigina

Continua la crisi profonda dell'Arcella, uscito sconfitto anche Pieve di Soligo con l'Eclisse Carenipievigina. 2 a 0 per i trevigiani e sempre ultimo posto per i bianconeri, protagonisti di una prova veramente difficile da salvare, terminando in 9 uomini l'incontro. Per mister Forni non è più questione di tattica o altri aspetti, ma solo di ritrovare la fiducia. Sarà, intanto dopo cinque giornate i numeri dell'Arcella sono impietosi: 3 gol fatti, 11 quelli subiti. Il repulisti attuato quest'estata dal direttore Ceccato, al momento, non sta dando i frutti sperati. I giocatori di qualità ci sono, ma evidentemente manca qualcosa. Anche contro l'Eclisse, dopo un primo tempo di contenimento e grande attenzione, è bastata l'espulsione di Bressan - doppio giallo con il secondo preso per simulazione - per fare saltare tutti i piani di gioco agli uomini di Forni. La doppietta di Ostojic - con la prima rete in dubbio fuorigioco - sono l'ennesima punizione ad una squadra che non è nemmeno troppo fortunata sul tema arbitrale. Se poi anche l'uomo più talentuoso della rosa, Mangieri, decide di effettuare una entrata non degna delle sue qualità, e si fa cacciare senza nemmeno passare dal via, vuole dire che la situazione dalle parti di Arcella è al dir poco esplosiva. Tempo da perdere, per sistemare la situzione, non c'è. Fin dalla prossima gara con il Portomansué c'è da fare punti fin da subito.

Questo il tabellino della gara di Pieve di Soligo:

ECLISSE CARENIPIEVIGINA-ARCELLA PADOVA 2-0

ECLISSE CARENIPIEVIGINA: Giordano, Segat (20′ st Basso), Raccagna, Sibilia (36′ st Casagrande), Tibolla, Mognon, Ostojic (22′ st De Faveri), Gjoshi, Sane (41′ st Del Prete), Nobile, Dalla Vedova (28′ st Damuzzo).

A disposizione: Zanatta, Antoniazzi, Riva, Janko.

Allenatore: Ferro.

ARCELLA: Berto, Toso, Franchetti (31′ st Shaholli), Bettonte (15′ st Pistolato), Boscaro (24′ st Rossi), Lovato (1′ st Varnier), Bressan, Vidor, Trevisan, vecchiato (15′ st Stangherlin), Mangieri.

A disposizione: Bissacco, Salvatore, Danielli, Beato.

Allenatore: Fonti.

Arbitro: Cestaro di Treviso.

Reti: 12′ st Ostojic, 19′ st Ostojic.

Note: ammoniti Bettonte, Boscaro, Ostojic, Trevisan e Mangieri. Espulsi Bressan al 4′ st e Mangieri al 14′ st. recupero 1′ e 4′.