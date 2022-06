Eccellenza, girone B: Edoardo Cappella (United Borgoricco Campetra) "Dispiace per l’esito finale dei playoff"

Una stagione da incorniciare. I playoff con la United Borgoricco Campetra e il trono dei bomber del girone B dell'Eccellenza. Per Edoardo Cappella il campionato 2021-2022 resterà per sempre impresso nella memoria. Tredici centri a cui se ne sono aggiunti altri due tra Coppa Italia e playoff: 15 reti che hanno confermato il centravanti rossobiancoblu come uno dei più prolifici della categoria. Queste le sue dichiarazioni:

«La stagione è stata a dir poco entusiasmante. Siamo partiti con l’idea di fare un campionato di alto livello, ma inizialmente non si pensava di riuscire ad arrivare dove effettivamente siamo arrivati. Abbiamo dato tutto e pure qualcosina in più, sia in campo che fuori: per questo va ribadita ancora una volta l’importanza del gruppo e dello spogliatoio, perché ci sono amicizie che vanno al di là del calcio. Un doveroso ringraziamento va alla società, al mister, allo staff e soprattutto ai compagni: anche nei momenti meno facili siamo sempre rimasti uniti a lottare per il nostro obiettivo. Logicamente dispiace per l’esito finale dei playoff: con un pizzico di cattiveria e di precisione in più avremmo potuto fare meglio. Ma è un’esperienza di cui faremo tesoro per continuare a crescere e a migliorare».