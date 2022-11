Eccellenza, girone B: Edoardo Cappella (United Borgoricco Campetra) "Segnare 4 gol è una grande emozione"

Dei dieci gol delle ultime due vittorie della United Borgoricco Campetra, tornata al terzo posto e in scia per la seconda piazza alle spalle dell'imprendibile Treviso, ben sei portano la firma di un solo nome e cognome: Edoardo Cappella. Classe 1992, già già a segno 11 volte in stagione tra campionato (10) e Coppa Italia (1), il bomber della squadra di mister Bertan non nasconde la soddisfazione per questo magic moment realizzativo: «È la prima volta che ne faccio quattro in un colpo solo ed è sicuramente una grande emozione. Sono felice di aver dato un grande contributo alla squadra, perché al netto del risultato finale è stata una partita tosta, specialmente nel primo tempo. Sul 2-1 si era quasi riaperta e siamo andati al riposo con un pizzico di tensione: poi siamo stati bravi a chiuderla e a metterla al sicuro. Pur avendo vinto largamente, il campionato si conferma molto equilibrato e in ogni singola partita ci si gioca tanto: ecco perché certi risultati e certe prestazioni ti devono dare ancora più fiducia. Il mister ribadisce sempre che bisogna saper alzare l’asticella: contro il Portomansué l’abbiamo fatto, ma dobbiamo restare concentrati e pensare subito a domenica prossima. Serve la massima continuità: abbiamo fame e dobbiamo dimostrarlo sul campo. Resettiamo la vittoria di ieri come si fa con le sconfitte e pensiamo subito al Liapiave».