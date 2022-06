Eccellenza, girone B: l'ex Pozzonovo Cavazzana si accasa al Badia Polesine in Promozione

Nicola Cavazzana, ex tecnico del Pozzonovo in Eccellenza girone B, ricomincia dal Badia Polesine in Promozione in girone C. Sarà lui l'allenatore a raccogliere il testimone di Thomas Bonfante sulla panchina del club rodigino.

Dopo due anni a Pozzonovo, con due mantenimenti di categorie agevoli e senza patemi d'animo, mister Cavazzana riparte dalla provincia di Rovigo, in una squadra dalla grande tradizione in termini di settore giovanile e continuità di risultati.

Stara a lui e al suo staff, aiutare la compagine del presidente Battaglia a fare il salto di qualità e chissà, magari di categoria.