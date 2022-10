Eccellenza, girone B: Fonti a rischio esonero, manita del Portomansué all'Arcella

Zero punti in classifica, zero gioco, zero alibi (anche se ci sarebbero). Così si può riasssumere la sesta sconfitta consecutiva dell'Arcella, sul campo di Via Bressan contro i trevigiani del Portomansué. 5 a 1 per gli uomini di Marchetti, dominatori della scena nella sesta giornata del girone B. Il momento è delicato e non ci sarebbe da stupirsi se il direttore sportivo Ceccato sollevasse dall'incarico il tecnico Fonti. Che qualcosa non vada sul campo, in casa Arcella, è lampante. Già nei primi 45 minuti la formazione bianconera, orfana per squalifica di pedine pesanti, subisce tre reti ospiti: De Martin trova il vantaggio al 25′ dopo una serie di batti e ribatti in area di rigore, Urbanetto bissa al 35′ su sponda dello stesso De Martin, quindi è Grandini al 43′ a realizzare il terribile tris con una conclusione al volo. Nella ripresa piove sul bagnato: al 4′ ancora De Martin, su rigore e quindi Tomasella al 10′ dopo un’azione personale, trovano altre due volte la via del gol. Non serve a nulla, nemmeno per il morale, il calcio di rigore dell’1-5 siglato da Volpara nel finale.

Ora si attendono notizie nelle prossime ore su che cosa si farà con la guida tecnica. Forse l'ultima prova di appello per Fonti sarà il turno infrasettimanale, sempre in casa, contro il lanciatissimo Opitergina.