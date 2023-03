Eccellenza, girone B: le gare e gli orari del turno infrasettimanale

Anche nel campionato Eccellenza girone B non ci si riposa mai. Domani in campo per la 37°giornata, con le seguenti partite:

ore 15.30: Portomansuè - Unione Limana Cavarzano

ore 15.45: Liapiave - Vittorio Falmec

ore 19.00: Robeganese Salzano - Opitergina (a Scorzè)

ore 19.30: United Borgoricco Campetra - Godigese

ore 20.00: Arcella Padova - Calvi Noale

ore 20.00: Eclisse Careni Pievigina - Istrana

ore 20.30: Caorle La Salute - Sandonà

ore 20.30: Spinea - Liventina

ore 20.30: Treviso - Piovese

Riposa: Giorgione

Classifica: Treviso 60, Portomansué 57, United Borgoricco Campetra 54, Calvi Noale 53, Godigese 51, Opitergina 51, Vittorio Falmec 49, Sandonà 48, Liapiave 43, Limana Cavarzano 39, Caorle 36, Istrana 35, Giorgione 34, Carenipievegina 33, Arcella 31, Piovese 28, Spinea 27, Liventina 25, Robeganese 19