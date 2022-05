Eccellenza, girone B: Gherardo (Pozzonovo) "Non vedo l’ora di tornare in campo"

Una delle sensazioni della stagione del Pozzonovo è un ragazzo del 2003, in grado di sorprendere tutti per duttilità e spirito combattivo. Stiamo parlando di Lorenzo Gherardo, tuttocampista ancora in via di definzione come ruolo, ma molto intrigante in termini di talento e corsa. Queste le sue parole dalla pagina ufficiale Facebook del club biancoazzurro:

"La mia stagione non è cominciata nel migliore dei modi. All’inizio non giocavo, perché a centrocampo ero un po’ chiuso da giocatori di grande spessore come Benucci, Degan, Pavan e Badiello. Alla seconda di campionato, contro l’Arcella, il mister mi ha messo tra i titolari e lì c’è stata la svolta. Ho colpito tre pali consecutivi contro Camisano, Scardovari e Albignasego: desideravo tanto trovare il gol, ma la sfortuna me lo impediva continuamente. Nel corso della stagione sono stato impiegato da mezzala, esterno e persino da terzino, ruolo in cui non avevo mai giocato prima: proprio la scarsa esperienza da difensore mi ha portato ad essere espulso nel match di andata con la Godigese. A quella gara sono seguìte altre presenze, sia da titolare che da subentrato, fino alla distorsione alla caviglia di metà marzo che mi ha lasciato ai box per quasi un mese. A campionato finito sono stato aggregato al gruppo della juniores, formato da bravissimi giocatori e da un ottimo allenatore: soprattutto da ragazzi del 2004 che il prossimo anno avranno qualcosa da dimostrare. È stata un’annata bella e avvincente, in cui abbiamo spesso esibito un calcio persino migliore alle squadre di alta classifica. Di certo potevamo fare meglio e spesso siamo stati penalizzati da episodi che non potevamo prevedere. Ci tengo comunque a ringraziare tutti coloro che mi hanno dato fiducia: il direttore sportivo, i presidenti, il mister e soprattutto i ragazzi, dai più giovani ai più vecchi, che mi hanno sempre aiutato con consigli preziosi. Non vedo l’ora di tornare in campo per la nuova esperienza che ci attende."