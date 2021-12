Eccellenza, girone B: Giorgione devastante, niente da fare per l'Albignasego

Bastano quattro minuti al Giorgione per avere la meglio dell'Albignasego nella tredicesima giornata del campionato Eccellenza girone A. Continua il momento molto difficile dell'Albignasego, alla terza sconfitta consecutiva sotto la gestione Antonelli. A Castelfranco Veneto i granata hanno tenuto testa alla seconda forza del girone per quasi un tempo, poi è salito in cattedra Gashi e la nebbia, già fitta, è scesa penetrante nelle menti dei giocatori ospiti. Ora San Giorgio in Bosco e Abano sono distanti solo un punto. La classifica, oggi, è meglio non guardarla. La sosta natalizia, e magari il mercato, dovrà portare energie fresche in rosa.

LA CRONACA

Il Giorgione non vince in casa da due mesi, ma fin da subito si capisce che questa domenica è diversa. Gashi partendo da destra fa il bello ed il cattivo tempo. La difesa a 5 scelta da Antonelli viene percossa da tagli del 10 del Giorgione e dal suo collega Bonaldi sulla fascia sinistra. Di Lalla e Gomiero testimoniano che gli ospiti in campo ci sono, ma al 40' Gashi sblocca la partita. Il giocatore del Giorgione parte centralmente in contropiede e dopo aver superato al limite Cecconello, spedisce un sinistro imprendibile alle spalle di Bala. Passano quattro minuti e Gashi raddoppia, mandando al riposo le squadre con un netto 2 a 0 per i locali. Nella ripresa riparte con orgoglio l'Albignasego, ma al 56' ecco Gashi per la sua tripletta personale da mettere sotto l'albero. Qui il talento del Giorgione supera in uscita Bala e porta a 3 le marcature del Giorgione. Il poker natalizio è opera del classe 2000 Anile, con una bordata da fuori. Giorgione sempre all'inseguimento dal primo posto occupato dall'Arcella. Per l'Albignasego tempo di elmetto in testa e trincea vera. La salvezza a fine anno sarà come vincere il girone B.

Ecco il tabellino della gara di Castalfranco Veneto:

GIORGIONE (4-3-3): Costa; Griggio, Dall’Agnol, G.Antonello, Mioni (33’ st Gerotto); Nicoletti (1’st Bevilacqua), Perosin, Anile (39’ st Minato); Gashi (18’ st Vuanello), Mangieri (12’ st Dalla Santa Casa), Bonaldi. A disp.: M.Antonello, Bruno, Salomone, Pace. All. Esposito

ALBIGNASEGO (3-5-2): Bala; Salvatore, Cecconello, Mbida; Scarin, Nacciariti, Scevola, Baccolo (23’ st Matterrazzo), Di Lalla (39’ st Mancinelli); Gomiero (39 st Niero), Rosa 5.5 (18’ st Greggio). A disp.: Gobbo, Zanta, Barbieri, Serramondi, Saorin. All. Antonelli

Arbitro: Crivellaro di Legnago

Marcatori: 40’ e 44’ pt e 11’ st Gashi, 40 st’ Anile

Ammoniti: Nicoletti, Salvatore, Griggio

Recupero 1’; 2’