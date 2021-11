Eccellenza, girone B: grande Pozzonovo, stop Giorgione

La rivincita del Pozzonovo si consuma a sette giorni di distanza dall'incrocio dentro o fuori in Coppa Italia. Questa volta il Pozzonovo blocca il Giorgione sul pareggio con un meritatissimo 1-1 per gli uomini di Cavazzana. Con questo risultato il Giorgione perde la testa della classifica, mentre il Pozzonovo risale in classifica a quota 9 punti, a ridosso dalle zone nobili della classifica.

La Cronaca

Pronti via ed è il solito Giorgione. Al 22' i trevigiani provano a mettere la freccia. Ripartenza a tutta velocità di Nicoletti e tocco smarcante per Bonaldi che insacca alle spalle di Schiavon. Potrebbe essere una mazzata per il Pozzonovo, ma in realtà i padovani iniziano a macinare gioco e bastano un paio di minuti ed ecco il pareggio. Sull’out di sinistra, Davide Pavan serve Guido Cortella, che tiene la sfera i secondi giusti per scaricarla per l'accorrente Cazzadore che scarica un tiro di potenza inaudita fredda Matteo Antonello. Il pareggio galvanizza i biancoazzurri con Cortella super protagonista. L'ex di Abano e Arcella sfiora il colpo grosso con un bel piatto, che si spegne di pochissimo a lato di Antonello.

Nel secondo tempo è un Pozzonovo ancora molto coraggioso. Cortella si esalta e sfiora il gol in altre due occasioni. Prima è Antonello respinge una punizione molto insidiosa, poi il colpo di testa del bomber padovano è alto sopra la traversa. Un buon punto per i biancoazzurri, che da fiducia in vista della prossima settimana contro la Robeganese Fulgor Salzano.

Di seguito il tabellino del match odierno:

GIORGIONE: Matteo Antonello, Bevilacqua, Mioni, Perosin, Salomone, Gianmarco Antonello, Griggio, Nicoletti, Bonaldi, Mangieri, Gerotto. A disp. Costa, Bruno, Dalla Santa Casa, Dall’Agnol, Minato, Basso, Anile, Pace, Gashi. All. Stefano Esposito.

POZZONOVO: Schiavon, Dario, Gherardo, Di Bari, Benucci, Artuso, Degan, Pavan, Cazzadore (36’ s.t. Marzola), Gallo (14’ s.t. Rizzieri), Cortella. A disp. Xhani, Businarolo, Badiello, Costantin, Boscain, Thompson, Birolo. All. Nicola Cavazzana.

ARBITRO: Jusufoski di Mestre.

RETI: 22’ p.t. Bonaldi, 24’ p.t. Cazzadore.

Recuperi: 2’ e 5’.