Eccellenza, girone B: Giorgione infinito, United Borgoricco Campetra una sconfitta beffarda

Crisi United Borgoricco Campetra. Anche a Castelfranco Veneto, contro un Giorgione crepuscolare e in lotta per mantenere la categoria, la squadra di Bertan per 2 a 1. Lo fa in maniera atroce, beffarda, scegliete voi l'aggettivo che più vi aggrada per descrivere i due gol subiti tra il 90' e il 93' dall'UBC dopo una gara in totale controllo. Passo falso pesantissimo per i rossobiancoblu, con l'approdo ai playoff ora appeso ad un filo. Dopo il turno di riposo pasquale serviranno assolutamente sei punti nelle ultime due giornate, oltre ad una serie di combinazioni favorevoli dagli altri campi. Insomma, gli uomini di Bertan non sono più padroni del loro destino. Assurdo. Il blackout della squadra del presidente Poliero da marzo in poi ha dell'incredibile e probabilmente in futuro sarà studiato come case history da cui non prendere mai ad esempio.

La cronaca della gara racconta il vantaggio al 25' del solito Cappella. Per il bomber della UBC rete numero 29, a -2 dal leader Sottovia.

Lo 0-1 carica i padovani, vicini al raddoppio con Torregrossa e con Galliot. La colpa di giornata è aver lasciato in bilico l'incontro e aver prestato il fianco ad un Giorgione mai domo. Inevitabile il pareggio al 90’ con il talentuosissimo Dalla Santa Casa, con una perfetta punizione dal limite. Tre minuti dopo il dramma: calcio piazzato di Dalla Santa Casa, Papagno smanaccia malamente e il neo-entrato Stefani fa esplodere lo stadio di Castelfranco.



Questo il tabellino della gara a Castelfranco.



GIORGIONE-UNITED BORGORICCO CAMPETRA 2-1



GIORGIONE: Bonato, Minato (32’ s.t. Musaraj), Bevilacqua, Anile (39’ s.t. Giorgio Rosin), Salomone, Claudio Rosin, Franco, Scevola (39’ s.t. Nicola Franchetto), Pluchino (16’ s.t. Stefani), Dalla Santa Casa, Basso. A disp. Antonello, Alessandro Franchetto, Dolce, Baggio, Curumi. All. Maurizio Sandri



UNITED BORGORICCO CAMPETRA: Papagno, Regazzo (44’ s.t. Barichello), Galliot, Vasic (17’ s.t. Chinellato), Scappin, Girardi, Torregrossa (38’ s.t. Oprean), Volpato, Cappella, Sartori, Marangon (26’ s.t. Sessi). A disp. Niero, Rumiz, Dal Toso, Cren, Nonnato. All. Alessandro Bertan



ARBITRO: Atanasov di Verona.

RETI: 25’ p.t. Cappella, 45’ s.t. Dalla Santa Casa, 48’ s.t. Stefani.



NOTE: Spettatori 150 circa. Espulso Cappella a fine partita. Ammoniti Scevola, Regazzo e Galliot. Recuperi: 2’ e 5’.